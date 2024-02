มิเนเร่สร้างปรากฏการณ์ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” ดึง "ญาญ่า-ซี-นุนิว-อาย-ฟรัง" แชร์เคล็ดลับดูแลโลก

แคมเปญนี้ น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ได้ดึง ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ พร้อมทัพนักแสดงรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวอย่างซี-พฤกษ์ พานิช นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ อาย-กมลเนตร เรืองศรี ฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้วยการบิดขวดน้ำดื่มพร้อมกัน พร้อมแชร์เคล็ดลับดูแลโลกฉบับคนรุ่นใหม่ ที่ทำได้ง่าย ๆเริ่มได้ที่ตัวคุณ นอกจากนี้ มิเนเร่ได้เปิดตัวกิจกรรม AR Filter ชวนผู้บริโภคมาสนุกกับการบอกรักให้กันง่าย ๆ แค่บิดขวด และยังสามารถส่งรักผ่านจอบิลบอร์ดได้ครั้งแรกในไทยกว่า 230 จอทั่วกรุงเทพฯ พร้อมทั้งออกขวด มิเนเร่รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นใหม่ที่มีคำบอกรักเก๋ ๆ แบบไม่ซ้ำใคร ให้ผู้บริโภคได้ส่งรักให้กันและส่งรักษ์ให้โลกอีกด้วยญาญ่า-อุรัสญา เสปอร์บันด์ แบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำแร่มิเนเร่ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมดี ๆ กับมิเนเร่ ในแคมเปญ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” กับมิเนเร่ ที่ชวนให้ทุกคนมาบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้ง เมื่อก่อนญ่าจะบิดขวดน้ำดื่มเฉพาะที่เป็นขวดใหญ่ แต่วันนี้ญ่ามีเคล็ดลับรักษ์โลกใหม่ ๆ คือบิดขวดน้ำดื่มทุกขนาด เพราะทุกครั้งที่บิดขวดจะช่วยลดขนาดขวดน้ำ และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 5 เท่า เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิล ผลิตเป็นขวดพลาสติกใหม่ เรียกว่าเป็นการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกได้ไม่รู้จบ แล้วยังเป็นการบอกรักษ์โลกด้วยไลฟ์สไตล์ที่ทำได้ง่าย ๆ จึงทำให้ทุกครั้งที่ญ่าดื่มน้ำแร่มิเนเร่ ญ่าจะรู้สึกดี เพราะได้ช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่กว่า 50% ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกของเราให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ”นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า “ปี 2023 นับเป็นปีที่สำคัญของมิเนเร่ ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัวมิเนเร่ rPET ขวดรักษ์โลกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งสะท้อนคำมั่นสัญญาของเนสท์เล่ระดับโลกในการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่หนึ่งในสามภายในปี 2025 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ในปีนี้ เราก้าวไปอีกขั้นด้วยการสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการจัดการพลาสติกครบวงจร ด้วยการเปิดตัวโครงการ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” เชิญชวนทุกคนมาร่วมบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้ง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล”นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “น้ำแร่มิเนเร่ยังคงเป็นแบรนด์น้ำดื่มเพียงแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ใช้ขวดรักษ์โลก rPET ซึ่งใสสะอาด ปลอดภัย และคงความแข็งแรงของขวด แม้เราเพิ่งวางจำหน่ายในตลาดไม่ถึงปี แต่ก็สร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ขวดรักษ์โลก rPET เพราะทุก ๆ ครั้งที่ผู้บริโภคเลือกดื่มน้ำมิเนเร่ สามารถช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ลงได้กว่า 50% ในปีนี้เราจึงต้องการสร้างมิติใหม่ของแคมเปญเพื่อความยั่งยืนในเทศกาลแห่งความรักกับการสร้างปรากฏการณ์ผ่านแคมเปญ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” ส่งเสริมคนไทยให้ร่วมกันบอกรักษ์โลกผ่านการบิดขวดน้ำดื่มพลาสติก PET เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะรีไซเคิล เพราะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นถึง 5 เท่า จึงสามารถนำพลาสติกกลับเข้ามาในกระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น และยังป้องกันไม่ให้ขยะหลุดลอดไปปะปนกับขยะทั่วไป หรือหลุดลอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยเราตั้งเป้ารณรงค์ให้เกิดการบิดก่อนทิ้งครบ 1 ล้านขวดทั่วไทยในปีนี้ และผู้บริโภคยังสามารถบอกรักกันได้ผ่านแคมเปญการตลาดที่แสดงข้อความบอกรักกันผ่านจอบิลบอร์ดได้ทั่วเมือง”โดยในปี 2024 นี้ เรามีแผนที่จะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ ด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 6,000 ตัน หรือเทียบเท่าน้ำหนักวาฬ 35,000 ตัว และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4,800 ตัน (CO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 800,000 ต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมรักษ์โลกไปกับแบรนด์มิเนเร่ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกอีกด้วยซี-พฤกษ์ พานิช แชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ Crush หรือ บิดขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ว่า “เสียง Crush ที่เกิดขึ้นจากการบิดขวดน้ำดื่มเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษ์โลกที่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ ส่วนหนุ่มหน้าใสอย่าง นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ เผยว่า รู้สึกประทับใจกับกิจกรรม AR Filter ทำให้นุนิว บอกรักคนอื่น ๆ และโลกใบนี้ได้ผ่านจอบิลบอร์ดครั้งแรกในไทยกว่า 230 จอทั่วกรุงเทพฯ เพราะนุนิวเชื่อว่าการบอกรักที่ดีคือการบอกรักอย่างตรงไป ตรงมา ซึ่งการที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับมิเนเร่ในครั้งนี้ทำให้การบอกรักของผมง่าย และเต็มไปด้วยความน่ารักมากยิ่งขึ้น เหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์แบบสุด ๆ”ด้านนักแสดงสาวสายรักษ์โลกอย่าง อาย-กมลเนตร เรืองศรี บอกว่า “ทุกคนคงได้ยินเรื่องของการแยกขยะอยู่บ่อย ๆ หากเราแยกทิ้งอย่างถูกประเภทและถูกวิธี จะช่วยให้เราสามารถจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราทิ้งขวดน้ำดื่ม PET ได้อย่างถูกต้องจะสามารถนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล มาผลิตเป็นขวดใหม่ได้ เป็นการปิดวงจรการผลิตขวดพลาสติกใหม่ เพราะสามารถหมุนเวียน นำกลับมาใช้ได้อย่างไม่รู้จบ”ส่วนตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง ฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร กล่าวว่า “อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้หันมารักษ์โลกมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการ Crush หรือ บิดขวดน้ำ แล้วทิ้งลงถังรีไซเคิล เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ซึ่งคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวสามารถร่วมนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหย่อนลงถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น 100 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2567 เพราะมิเนเร่ได้สานต่อความร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น กับกิจกรรม “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” เป็นปีที่ 2 ในปีนี้”ภายในงานนอกจากจะมีมุมถ่ายรูปสุดชิกเหมาะกับช่วงวันวาเลนไทน์ที่ให้คุณชวนคนที่คุณรักมาเดินเล่น ถ่ายรูป บอกรักซึ่งกันและกันแล้ว ยังสามารถร่วมเวิร์กชอปเปลี่ยนฝาขวดเป็นพวงกุญแจรักษ์โลกและทำกำไล DIY จากวัสดุรีไซเคิล ที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่ซ้ำใคร