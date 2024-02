“ต่าย ชุติมา” วันนี้พูดชัด ไร้ลมพัดหวน “ทิม พิธา” ขอเลือกคนที่เหมาะกับเรา เข้ากับลูก

หลังจากที่มีแรงเชียร์มหาศาล อยากให้หวนกลับไปเป็นครอบครัวกับนักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดัง ล่าสุดวันนี้ ต่าย ได้พูดชัดๆ ระหว่างมาร่วมงานแถลงข่าว Disney On Ice Presents 100 Years of Wonder ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลั่นคงไม่มีโอกาสนั้นแล้ว สถานะคือพ่อแม่ของลูกสาว “น้องพิพิม”เกือบปีแล้วที่มีอะไรแบบนี้ ก็ไม่ได้คุยอะไรกันแต่คิดว่าเขาเองก็น่าจะเห็นเหมือนกันแรงเชียร์มันก็มหาศาล ถามว่าแอบคิดไหม ไม่ได้คิดอะไร คนเชียร์เพราะคงจะอยากให้เป็นครอบครัวมากกว่า มันเป็นความหวังดีที่มีให้เขาตลอด ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์คู่รักก็จะไม่มี เป็นอารมณ์ของความเป็นครอบครัวมากกว่า”คุยกันแค่เรื่องลูกอย่างเดียว“ไม่มี จะคุยกันแต่เรื่องลูก จะมีเป็นห่วงรอบนอกมากกว่ามีแต่ให้กำลังใจค่ะ รู้ว่าเขาจะหาทาง มีวิธีแก้ไขไปได้ ซัปพอร์ตซึ่งกันและกัน เพราะเขาก็เป็นคุณพ่อของพิพิม ไม่ว่ายังไงเราก็อยากจะให้เขามีคุณพ่อที่โอเคใช่ไหม เราก็เป็นห่วงลูกเรา อันนี้คือเรื่องหลักมากกว่าคือเป็นห่วงลูกเรา”มีรักก็เหมือนมีกำลังใจ แต่ยังไม่มีใครเข้ามา มีแล้วไม่มีก็อย่ามีเลย เลือกคนที่เหมาะกับเรา เข้ากับลูก”ก็ดีดูคนที่ใจดี ถามว่าต้องเกรงใจลูกไหม พิพิมเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้หมดแหละ แต่คนที่เข้ามาเขาให้ความสำคัญกับเรา กับลูกเราหรือเปล่ามากกว่า”