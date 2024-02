The Reunion A+ พิสูจน์ฝีมือ คว้าแชมป์ TIJC Jazz Band Competition 2024

วง The Reunion A+ ส่งผลงานเพลง Citizens of the Sky คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเวที TIJC Jazz Band Competition 2024 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ (Thailand International Jazz Conference 2024 ) หรือ TIJC2024 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเป็นเวทีแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีแจ๊สทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติ ได้โชว์ความสามารถ ในทุกสไตล์ดนตรี ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นดนตรีแจ๊สThe Reunion A+ มีสมาชิกร่วมวงแข่งขันครั้งนี้ 5 คน ด้วยกันคือ ปฏิภาณ อัศวกาญจนา (กีตาร์) ปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ (แซ็กโซโฟน) เสฏฐวุฒิ แดงเงิน (เปียโน) พร้อมบุญ ไชยมงคล (เบส) และ เนม โสตศรีทิพย์ (กลอง) โดย ปฏิภาณ ขออาสาเป็นตัวแทนวง ถ่ายทอดเหตุผลที่เลือกเพลง Citizens of the Sky มาโชว์ให้คณะกรรมการและผู้ชมในงาน ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งโดย ปัณณ์ มือแซ็กโซโฟนของวง เนื้อหาของเพลงจะสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความหนัก ความสนุก ความเบา“ไอเดียการแต่งมาจากการหยิบเอากลิ่น และองค์ประกอบบางส่วนของเพลง ที่ได้แต่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนำมาพัฒนาต่อให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และมีท่อนที่หลากหลาย การที่วงของเราตัดสินใจ ลงแข่งขันในเวทีนี้เพราะอยากได้รับประสบการณ์จากการขึ้นเวทีที่ใหญ่ขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการปรับเสียง การปรับรูปแบบการเล่นหน้างาน เพราะที่ผ่านมาเคยจะเล่นกันแต่ในห้องซ้อม รวมทั้งกรรมการที่ตัดสินก็เป็นศิลปินแจ๊สระดับโลกทั้งนั้น การได้ฟังคอมเมนต์จากคนเหล่านี้ จะทำให้เราเห็นในสิ่งที่ต้องปรับปรุง เช่น การทำไดนามิกเพลง ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ และพยายามนำมาปรับใช้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความต่อเนื่องของท่อนเพลงที่สามารถทำให้สมูทได้กว่านี้ พลิกอารมณ์คนดูไปได้อีกแบบ”มือกีตาร์คนเก่ง ยังกล่าวถึงหัวใจสำคัญในการแข่งขันว่า ต้องมีความน่าสนใจของท่อนเพลง ไม่วนอยู่กับจังหวะเดิมตลอด ต้องมีลูกว้าว มีท่อนหนัก ท่อนเบาบ้าง จึงจะเป็นเพลงที่สมบูรณ์ รวมถึงสมาชิกวงทุกคนเล่นด้วยกันแล้ว ต้องคลิกกันให้ได้ด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเสริมให้ท่อนที่คนอื่นเล่นโดดเด่นขึ้นมาได้ด้วย“สำหรับปีหน้า ถ้าวงไหนสนใจ หรือต้องการหาประสบการณ์ให้ตัวเอง แนะนำควรลงแข่งเวทีนี้เลย แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่หากชนะใจกรรมการก็ถือเป็นเป็นผลพลอยได้ ถ้าแพ้ก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองต่อไป สิ่งที่ควรเตรียมตัวในการแข่งคือ ศึกษาว่ากรรมการเป็นใครบ้าง แนวเพลงที่กรรมการชอบ แนวเพลงไหนที่เราเล่นแล้วสนุก ให้นำมาเบลนด์กัน การศึกษาคู่ต่อสู้ก็เป็นเรื่องสำคัญ”ตัวแทนแชมป์ TIJC Jazz Band Competition 2024 ปิดท้ายด้วยมุมมอง ที่มีต่อวงการดนตรีแจ๊สในบ้านเราได้อย่างน่าสนใจว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ดนตรีแจ๊สมีความแพร่หลายมากขึ้น และเข้าถึงคนหลายช่วงอายุ ซึ่งหากต้องการให้พัฒนามากขึ้นในอนาคต ควรมีการสนับสนุนให้มีเทศกาลแจ๊สเพิ่มมากขึ้น โดยอาจลดทอนความเป็นแจ๊สลงมาเพื่อให้คนเข้าถึงดนตรีแจ๊สได้ง่าย จากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้น เพื่อสร้างฐานผู้ฟังใหม่ๆ ให้กับวงการดนตรีแจ๊สไทยให้มากยิ่งขึ้น