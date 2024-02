ฮิวโก้-ก้อง-เป๋า หล่อทะลุเลนส์ เนี๊ยบทุกองศา ร่วมเปิดตัวแคมเปญ My Grand Seiko My Pride

หล่อละมุน เนี๊ยบทุกมุม เมื่อ 3 หนุ่มหล่อ ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์, ก้อง-กรุณ ซอโสตถิกุล, เป๋า-วฤธ หงสนันทน์ ร่วมเป็นหนึ่งใน 8 คนดังที่เข้าร่วมแคมเปญ ‘My Grand Seiko My Pride’ สะท้อนความภาคภูมิใจของการเลือกสวมใส่แบรนด์นาฬิกาที่ทรงคุณค่า และแพสชันการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของเซเลบริตี้ชั้นนำของเมืองไทย พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของ แกรนด์ ไซโก รุ่นไอคอนิก “Sakura” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายรุ่น “Sakura” ร่วมสมทบทุนให้กับ ‘Karen Hilltribes Trust’ องค์กรสาธารณกุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยง จ.แม่ฮ่องสอน ในมิติการสนับสนุนด้านการศึกษา การสร้างแหล่งน้ำและการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ผืนป่าต่อไปงานนี้ทำเอาแฟนๆ ใจฟู เพราะนอกจากจะได้แนวคิดการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจแล้ว ยังได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่น 'Quiet Luxury' กับนาฬิกาจาก Grand Seiko (แกรนด์ ไซโก) แบรนด์นาฬิกาลักชัวรีชั้นนำระดับโลก มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี พร้อมได้ชมนาฬิกาแกรนด์ ไซโก รุ่นพิเศษหาชมได้ยากอีกด้วยโดย ฮิวโก้ จุลจักร หล่อชวนฝันในลุควิเทจยุค 70 กับเสื้อพีโค้ทสี Olive green กางเกงยีนส์สีเทาเข้มทรงคาวบอยส์ สวมหมวกคู่ใจและรองเท้าหนัง คอมพลีทลุคด้วยนาฬิกาคอลเลกชัน Elegance รุ่น SBGR261 ดีไซน์คลาสสิก รับกับหน้าปัดสีเบจ และสายหนังจระเข้สีน้ำตาลวินเทจสุดหรู เผยว่า “รู้สึกภูมิใจทุกครั้งเวลามีคนฟังเพลงเราแล้วชื่นชอบผลงานเรา ภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวอย่างให้กับลูก ได้ทำหน้าที่สามี พ่อ สำหรับรางวัลที่ผมมักจะให้ตัวเองก็คือ เวลา การให้เวลากับตัวเอง ส่วนแรงบันดาลใจในการทำงาน ผมคิดตลอดว่าทุกครั้งที่ทำเพลง หรือทำงานอะไรก็ตามจะคิดว่า นี่เป็นผลงานชิ้นสุดท้าย ก็จะทุ่มเทและทำให้ออกมาดีที่สุด และดีใจที่ยังมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆ ไปที่ได้มีโอกาสรวมตัวกับเพื่อนกับคนเก่งๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมา”ด้าน ก้อง กรุณ มาในมาดหล่อเข้มด้วยสูทดำปักด้ายซีควิน กางเกงทรงร็อคขาเดฟ และรองเท้าบูทหนัง แมตช์กับนาฬิกาไอคอนิก รุ่น SBGA413 Sakura เล่าว่า “ความภาคภูมิใจแรกเลยคือสามารถคว้าปริญญาโทให้กับที่บ้าน และภูมิใจที่สามารถทำทุกอย่างที่เราอยากทำได้ ส่วนตัวเป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆ ท้าทายตัวเอง สำหรับผมแพชชั่นในการทำงาน คือ การทำในสิ่งที่เรารัก ไม่มีใครมาสั่งให้เราทำได้นอกจากตัวเราเอง”ส่วน เป๋า วฤธ มาในลุคสมาร์ทแคชชวลหล่อละมุนกับสูทสีกรมท่า กางเกงสแล็คทรงกระบอกสีขาว รองเท้าหนังกลับสีเอิร์ธโทน เพิ่มความโดดเด่นชวนหลงด้วยนาฬิกาคอลเลกชัน Heritage รุ่น SBGH201 ดีไซน์เรียบหรู ซึ่งมาพร้อมกับกลไกออโตเมติกไฮ-บีท 36,000 ที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยหนุ่มเป๋ากล่าวว่า “ความภาคภูมิใจที่นอกเหนือจากเรื่องงาน ผมจะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกภูมิใจในตัวผม สิ่งนี้คือแรงผลักดันให้เรามีความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นลูกที่พ่อแม่ภูมิใจ”แฟนๆ สามารถเข้าชมงาน ‘My Grand Seiko My Pride’ พร้อมชมนาฬิกา Grand Seiko Heritage SBGA413 Sakura หนึ่งในรุ่นไอคอนิกของแบรนด์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00-20.00 น. ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.grandseikoboutiquethailand.com , Facebook: Grand Seiko Thailand official, Instagram: grandseikothailand, และ Line Official : Grand Seiko Thailand