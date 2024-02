กระแสฉ่ำ “CHUANG ASIA THAILAND” 5 เมนเทอร์จัดเต็ม เด็กฝึกมีของ ม่วนจอยสไตล์ไทยได้ใจอินเตอร์

ไม่ทำให้ผิดหวัง ออกสตาร์ทอีพีแรกเปิดตัวอย่างสมศักดิ์ศรี เมนเทอร์งานดีย์มาแบบครบเครื่อง พกอร่าความเป็นศิลปินระดับอินเตอร์มาเต็มๆ มาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษ นำโดย เมนเทอร์ "เจฟ ซาเตอร์" ศิลปินโวคอลแห่งยุคที่เปิดตัวด้วยเพลง Black Tie ที่ทั้งร้องและเรียบเรียงเองทั้งหมด เสียงทรงพลังเต็มไปด้วยเสน่ห์สะกดสายตา ต่อด้วย "ไมค์ พิรัชต์" ตำนานศิลปินดูโอยุค 2000 มาในโชว์เพลง Cake ที่ทั้งร้องทั้งเต้นแข็งแรงดุดันไม่เกรงใจใครสมกับเป็นไอดอลรุ่นพี่ แถมยังทักทาย 5 ภาษาอย่างเป็นกันเองพลิกเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเสียงหวานๆ ของเมนเทอร์เสียงสวรรค์ "เนเน่ (NENE)" มาในโชว์เพลง All About That Day ด้วยน้ำเสียงหวานละมุนสุดอบอุ่น ตื่นตากันต่อที่โชว์ของ เมนเทอร์ เต็นล์ (TEN) ศิลปินยอดนักเต้นทรงพลังจากวง WayV ในเพลง On My Youth กับไลน์การเต้นพริ้วไหวสุดสตรองยากจะละสายตา ปิดท้ายด้วยโชว์เท่ๆ ของ "แจ็คสัน หวัง" (Jackson Wang) Co-producer และลีดเมนเทอร์ ในเพลง Cheetah เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายจากเด็กฝึก ก่อนที่จะรวมตัวกันโชว์พิเศษเพลง CHUANG to-gather,go! เพลงธีมประจำรายการ CHUANG 2021 แบบอลังการดาวล้านดวง และเมนเทอร์พี่แจ๊คเป็นผู้ประกาศจำนวนเด็กที่จะได้เดบิวต์เป็นอินเตอร์เกิร์ลกรุ๊ปซีซั่นแรกของรายการ CHAUANG ASIA THAILAND จำนวน 9 คนไฮไลท์พิเศษรอบ Grand Audition โชว์จัดเต็มไทยสไตล์มีแต่ความม่วนจอยตั้งแต่เริ่มต้นรายการ กับเพลงที่เหล่าเด็กฝึกนำมาโชว์บนเวที ที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงฮิตจากกระแส T-POP ที่ถูกเพิ่มดีไซน์โชว์ออกมาได้เป็นเอกลักษณ์และสนุกสนานเรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากทุกคนรวมทั้ง 5 เมนเทอร์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โชว์ของเด็กฝึก ACARE, PREEMY, R-JING, KRISTA ในเพลง เฮอร์ไมโอน้อง จนพี่แจ็คต้องขอเอ่ยคำว่า เลิศ โชว์ของเด็กฝึก Chacha และ Lissa ในเพลง ปล่อยจอย ใส่ความเป็นไทยในโชว์อย่างสนุกสนานสายแรปเปอร์อย่าง J-JAZZPER กับเพลง Mirror Mirror โชว์ของสองพี่น้อง TK TN ในเพลงธาตุทองซาวด์ ฉบับรีมิกซ์ ที่แดนซ์จนเด็กฝึกทุกคนต้องลุกมาเต้นตาม และทีมที่รวมตัวหลายเชื้อชาติอย่าง DIDI, ELYN, AUN AUN, RAY, JASMINE ในเพลง วัดป่ะล่ะ? ก็โชว์ความสดใสออกมาได้สะกดคนดู และ 5 สาว Mindy ILENE, MINGMING, PANJANG, PREAW, GRACE ที่โชว์เพลง Blow My Mind ของตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งจนเมนเทอร์ออกปากชมไปตามๆ กัน และเพลง Strawberry Ice Cream ที่ได้เด็กฝึกสาวจีน อย่าง EMMA, WANG YIBING, XIN MENG, KITTE มาโชว์ได้น่ารักได้ใจไปเลยส่วนกรุ๊ป 5 สาวไทย PREME, YEAN, VITA, PANDA และ KANOMPANG กับโชว์ Barby World เต้นร้องสุดปังได้ไวรอลในโซเชียลไปเต็มๆ ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโชว์จากเด็กฝึกเท่านั้น ต้องตามไปดูย้อนหลังกันเต็มๆ ได้ที่ WeTVได้กลิ่นแมสขนาดนี้แล้วตามไปดู CHUANG ASIA THAILAND (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) กันได้ที่ https://bit.ly/CHUANGAsia2024 ออกอากาศอีพีใหม่ ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. ทาง WeTV และช่อง one31 และรับชม Uncut Version แบบจุใจ เวลา 22.45 น. ทาง WeTV ติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการได้ทางโซเชียลมีเดีย CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) และ WeTV Thailand ทุกช่องทางและที่สำคัญทุกคะแนนโหวตของคุณจะนำไปสู่การเดบิวต์ของเกิร์ลกรุ๊ปนานาชาติวงแรกจาก CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) โหวตให้กับเด็กฝึกที่คุณชื่อชอบได้ที่ https://bit.ly/CHUANGAsiaVote