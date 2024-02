ความจิ้นพระ-นายคู่ใหม่ “จ๊อบ - พอร์ช” ในซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ด “เฟื่องนคร” ลงจอช่อง ONE31 เริ่มตอนแรก ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้

คึกคักตั้งแต่ต้นปีมังกรทอง สำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ด “เฟื่องนคร” (City of Stars The Series) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง STAR HUNTER ENTERTAINMENT กับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ ช่อง ONE31 โดยมี 2 ผู้อำนวยการสร้าง คุณโอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการบริษัท และ คุณเฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จาก STAR HUNTER ENTERTAINMENT พร้อมด้วย คุณป๊อปปี้ - ผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย (Country Director, iQIYI Thailand) และ คุณตุ๊กตา - ประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE31 สองบริษัทพาร์ทเนอร์ ร่วมพูดคุยถึงการสร้างซีรีส์วาย เรื่องนี้ กับ เรื่องราวของซุปตาร์ดาวร้ายและหนุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะโคจรมาเจอกัน แต่ดันมีเรื่องให้ต้องมาใกล้ชิดกันแบบสุด ๆ ในซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ด “เฟื่องนคร” (City of Stars The Series) ที่มีกำหนดออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.15 น. เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง ONE31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23.15 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นโดย เดียร์ - ลิลลี่ แม็คกร๊าธ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน ยังได้เชิญ ผู้กำกับซีรีส์ มิ - ภูวดล เนาว์โสภา และ ตัวแทนนักแสดงฯ นำโดย พระเอก - นายเอก คู่ใหม่ถอดด้าม จ๊อบ - กฤษ อหันทริก และ พอร์ช - ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ ที่ควงคู่เสิร์ฟความจิ้นให้ฟินกันตั้งแต่เริ่มงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ โดยได้พระเอกหนุ่มอารมณ์ดีพี่ใหญ่บ้าน STAR HUNTER ENTERTAINMENT อย่าง คิมม่อน - วโรดม เข็มมณฑา ที่มาประชันบทบาทความร้อนแรงคู่กับ ร็อค - ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา หรือ ร็อค มิสทิฟฟานี่ 2020 บอกเลยงานนี้แซ่บเวอร์ และเพิ่มดีกรีความสนุกให้สมกับความฟีลกู๊ดของซีรีส์โดย แต๋ง - กฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว หรือ แต๋ง After Yum ที่มาร่วมพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเองส่งท้ายบรรยากาศการแถลงข่าวสุดปัง! กับโชว์พิเศษจาก 2 พระเอก จ๊อบ และ คิมม่อน ในเพลง พลังความรัก (Love Power) OST.เฟื่องนคร (City of Stars The Series) ที่เหล่าแฟนคลับพากันส่งเสียงกรี๊ดให้ตลอดโชว์โดยภายในงานยังมีนักแสดงสังกัด STAR HUNTER ENTERTAINMENT มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง นำทีมโดย แบงค์ - มณฑป เหมตาล, มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, ฟง - บวร คงแนวดี, ภู - ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช, นิล - กวิศวร์ สันทราย, เฮนรี่ - สฐิรพงศ์ ไชยเลิศ, อันดา - อนันตา เตียวิรัตน์, ลูกแก้ว - กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, นุ่น - ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ, แพรวา - พุทธิชา บุญมาศ, เดวี่ - เทวิยาภา อุทธจันทร์, อะตอม - อภิชญา กำเนิดศิริกุล, บัว - บัวชมพู หอมดอก, แพม - พริมา เปี่ยมการุญรัตน์, เจนนี่ - ภัทรวดี ฐิติวุฒิกุล, ซีนโฮ - ดั่งตะวัน โฮ, ปิ่น - ดนิตา โชคธาดาภรณ์, เมอซีเดส - สิรภัทร สาระคุณ พร้อมทีมนักแสดง เฟื่องนคร อาทิ แบงก์ - ธนาธิป ศรีทองสุก, เจเจ - รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์, เจนนี่ - ภัทรวดี ฐิติวุฒิกุล, ซานะ - ณิชาณัฐ เสตะสวัสดิพงษ์ ณ true5G PRO HUB ชั้น 4 Siam Discovery เมื่อวันก่อนสามารถติดตามซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ด “เฟื่องนคร” (City of Stars The Series) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.15 น. เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง ONE31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23.15 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ด “เฟื่องนคร” (City of Stars The Series) ได้ทางInstagram : @cityofstarstheseries https://www.instagram.com/cityofstarstheseriesTwitter : @Cityofstars_sth https://x.com/cityofstars_sthหรืออัพเดตเพิ่มเติมจากออฟฟิเชียล Star Hunter Entertainment ได้ทางWebsite : https://starhunterent.com/Facebook Fanpage : Star Hunter Entertainment https://www.facebook.com/starhunterstudio/Youtube : Star Hunter Entertainment https://youtube.com/@StarHunterEntertainmentInstagram : @starhunter_entertainment https://instagram.com/starhunter_entertainmentTwitter : @starhunter_ent https://twitter.com/starhunter_entTikTok : @starhunter_ent https://www.tiktok.com/@starhunter_ent#เฟื่องนคร #CityofStarsTheSeries #เฟื่องนครPressCon #StarHunterEntertainment #iQIYI #ช่องวัน31