“BRAVO BKK” จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีมังกร พบกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมสาระความบันเทิงครบครัน ตั้งแต่ 9-11 ก.พ. 2567

สุดยอดแหล่งรวมความบันเทิง ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา จุดหมายปลายทางสำหรับการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ ใจกลางพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายตอบสนองความต้องการแบบไดนามิกของผู้คนด้วยแนวคิด "Fit by Day, Fun by Night" เปิดศักราชด้วยการจัดงานฉลองเฉลิมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับปีมังกร ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567ในงานทุกคนจะได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมสาระและความบันเทิงมากมาย ตั้งแต่การเชิดสิงโตและมังกรสุดยิ่งใหญ่, โชว์สุดพิเศษ flying dragon, งานประกวด Bravo China Queen 2024, ฟัง “คุยกับซินแส” ว่าด้วยเรื่อง ฮวงจุ้ยปี 2567 พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต และดื่มด่ำไปกับเสียงเพลง เสียงดนตรียามค่ำคืน พบกับกิจกรรมต่างๆ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ กับการแสดงบนเวทีลอยฟ้าของ อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และงาน “On Lights of Best of Asia Food Street” เป็นต้นพร้อมกันนี้ ยังถือโอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองเปิดตัวศูนย์การค้า พร้อมประกาศความสำเร็จของความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และจีน ซึ่งบูรณาการเข้ากันอย่างลงตัว ด้วยการจัดพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีน 2567 อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Atrium Hall ชั้น 1 Bravo BKK โดยในงานมีพันธมิตรของ Brovo BKK เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งBravo BKK เป็นส่วนหนึ่งของ BON Group ซึ่งยืนหยัดในฐานะบริษัทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และมีประวัติที่โดดเด่นมาตลอดสามทศวรรษในการนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุม ด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น อาบูดาบี เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย BON Group ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย Bravo BKK ซึ่งเป็นอีกเสาหลักสำคัญของ BON Group ที่จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานและมุ่งมั่นดำเนินการตามปณิธานของกลุ่มด้วยการสนับสนุนของ Bravo BKK ซึ่ง BON Group ยังคงแน่วแน่ในการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2567 ร่วมต้อนรับปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่ กับกิจกรรมสุดพิเศษทั้งสาระและความบันเทิงที่จัดเตรียมไว้สำหรับทุกคน ตั้งแต่วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Bravo BKK