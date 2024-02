ดาราเซเลบร่วมแชร์ประสบการณ์ใช้บริการ Smart Services กับ 4 ศูนย์บริการรูปลักษณ์ใหม่ รพ.กรุงเทพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็น Smart Hospital โรงพยาบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเข้ากับบริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว 4 ศูนย์รูปลักษณ์ใหม่ในธีม Magic Land ได้แก่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ศูนย์จักษุ ศูนย์เลสิก และสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM)พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “เรามีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งความสุข ความสมหวัง และความสำเร็จในธีม “The MAGIC Land” ความสุขเนรมิตได้ด้วย SMART Services ในพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคาร D จากการดูแลของทั้ง 4 ศูนย์บริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเรื่องการมีบุตร การรักษาโรคตาและแก้ไขปัญหาสายตา หรือรักษาอาการบาดเจ็บเพื่อเพิ่มศักยภาพในเกมกีฬาหรือการใช้ชีวิตประจำวัน เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัยมาตรฐานระดับสากล และเพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการ Smart Services ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณรับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เสริมภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีและความทันสมัยของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มีบริการสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน”ภายในงานมีการพูดคุย SMART Talk “Celeb VS Smart Doctors” ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “SMART Choice ก้าวใหม่ที่ได้จาก BASEM” โดย น.ท.นพ.พรเทพ ม้ามณี ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (BASEM) และ คุณเอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)คุณเอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียน ครีเอทีฟโฆษณา พิธีกรชื่อดัง เผยถึงความประทับใจที่ได้ใช้บริการ BASEM ว่า “ความคิดผมเปลี่ยนไปหลังจากได้มาผ่าตัดกับหมอพรเทพ เพราะผมวิ่งมาราธอนเป็นประจำ จนผมเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกและมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกจนต้องผ่าตัด ก่อนผ่าตัดผมคิดว่าจะกลับมาวิ่งมาราธอนไม่ได้อีกแล้ว ความประทับใจคือ ผมกลับมาวิ่งมาราธอนได้เหมือนเดิม ใช้ชีวิตได้ดังใจ โดยหมอได้วางโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเดียวกับนักฟุตบอลมืออาชีพ ก่อนไปวิ่งเข้ามาตรวจ Test fit for Marathon Program เพื่อตรวจความแข็งแรงของหมอนรองกระดูกและเอ็นไขว้หน้าเข่า วัดสมรรถภาพของกล้ามเนื้อว่ามีความฟิตเหมาะกับการลงวิ่งอีกครั้ง”“SMART Plan วางแผนครอบครัวให้ Match กับ Lifestyle” โดย นพ.ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และ “SMART Proof ความประทับใจหลังทำเลสิก” โดย พญ.ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและศูนย์เลสิก และคุณแพรว-คณิตกุล เนตรบุตรคุณแพรว-คณิตกุล เนตรบุตร นักร้องนักแสดง เผยถึงความสนใจในการวางแผนครอบครัวให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และทราบว่าปัจจุบันการฝากไข่ค่อนข้างเป็นที่นิยม และมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่ดี ด้วยการวางแผนฝากไข่กับศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นคุณภาพและจำนวนไข่จะลดลง ทำให้เรามีลูกได้ยาก การฝากไข่ช่วยเพิ่มโอกาสการมีลูกได้ ซึ่งต้องมีการตรวจเช็กการทำงานของรังไข่ โดยการเจาะเลือด เพื่อดูการตอบสนองของรังไข่และคาดการณ์ปริมาณไข่ในรอบกระตุ้น เพื่อเก็บไว้เตรียมทำเด็กหลอดแก้วต่อไป พร้อมทั้งมีการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT-A) เพื่อช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ และคุณแพรวพูดถึงความประทับใจกับศูนย์เลสิก ว่า “ตั้งแต่ทำ ReLEx Smile เลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ชีวิตดีขึ้นมาก อยากบอกว่าใครที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือเอียง แนะนำเลยค่ะ ReLEx Smile เพราะแผลเล็กมาก ทำเสร็จแล้วชีวิตเปลี่ยนไป เล่นคอนเสิร์ต ไปเที่ยว ชีวิต Happy มาก คล่องตัวขึ้น ล่าสุดมาตรวจเช็กสุขภาพตาประจำปี ตอนจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่าน Smart Payment คือจ่ายเงินด้วยตัวเองที่เครื่อง Kiosk ได้เลย ไม่ต้องต่อคิวรอจ่ายเงินเหมือนแต่ก่อน สะดวกมาก”“SMART Life คืนการมองเห็น หลังทำต้อกระจก” โดย พญ. ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและศูนย์เลสิก และคุณอันนา ณ พัทลุง (คุณแม่) และคุณพิตต้า ณ พัทลุงคุณพิตต้า ณ พัทลุง นักแสดงชั้นนำควงคุณแม่อันนา มาร่วมแชร์ความประทับใจที่มีต่อศูนย์จักษุว่า “เมื่อปีที่แล้ว พิตต้าพาคุณแม่มาตรวจตา เพราะมีอาการตาแห้ง แล้วก็อายุมากขึ้นด้วย ทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัด โชคดีที่มาตรวจสุขภาพตากับคุณหมอธารินี คุณหมอแนะนำว่า คุณแม่มีต้อกระจก ทำให้ส่งผลต่อการมองเห็น และมุมตาแคบด้วย เลยตัดสินใจผ่าตัดต้อกระจกซึ่งช่วยแก้ปัญหามุมตาแคบไปด้วย หลังทำต้อกระจก คุณแม่มองชัดขึ้น เราก็แฮปปี้ไปด้วย” ด้านคุณอันนา เผยว่า “หลังทำต้อกระจก มองชัดขึ้น แต่ก่อนเวลามองอะไรจะมัว ๆ เห็นเป็นภาพซ้อน ตอนนี้ขับรถสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขับขี่ได้อย่างมั่นใจ เดินทางได้อย่างปลอดภัย เราก็มีความสุขค่ะ”สำหรับทุกศูนย์บริการบริเวณชั้น 5 นี้ สามารถใช้บริการแบบ Smart Services ซึ่งประกอบไปด้วย• Smart Application แอปพลิเคชัน My B+ คู่หูดูแลสุขภาพคุณ คลิกเดียวครบทุกข้อมูลสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา นัดหมายแพทย์ ทำนัดตรวจสุขภาพ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ดูประวัติสุขภาพและข้อมูลยา ใบรับรองแพทย์ สั่งยา ฟังคำแนะนำจากเภสัชกร ชำระเงินและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สั่งยาออนไลน์ หรือมารับบริการภายในโรงพยาบาล สามารถทำเรื่อง payment ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที หากต้องรับยา หลังการชำระเงินสำเร็จแล้ว สามารถเลือกรับยาที่โรงพยาบาล หรือให้ไปส่งถึงบ้านได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ• Smart Registration & Queue สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล โดยใช้ kiosk เพียงจองคิวพบแพทย์ผ่านแอป My B+ ในวันที่มารับบริการ จากนั้นไปลงทะเบียนที่หน้า Kiosk เครื่อง Smart Registration ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องแวะเคาน์เตอร์ลงทะเบียน ลดระยะเวลาการรอคอย ลดความผิดพลาดของข้อมูลและลดการใช้กระดาษ แค่สแกนพาสปอร์ตหรือเสียบบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการ แล้วรอรับบริการที่ศูนย์ที่มารักษานั้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เมื่อรับบริการเสร็จแล้ว หลังชำระเงิน หากมียากลับบ้าน มี kiosk เครื่อง Smart Queue กดรับคิวยา เพื่อรอเภสัชกรจัดยา เรียกรับยาตามระบบ• Smart Payment Kiosk เครื่อง kiosk ที่สามารถกดชำระเงินได้ด้วยตัวคุณเอง ผ่านระบบการชำระเงิน (บัตรเครดิต / เดบิต / QR code) ที่รองรับลูกค้า Self-pay ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเฟสถัดไป สามารถใช้บริการเพิ่มเติมได้อีก 5 ภาษา (จีน ญี่ปุ่น อาหรับ พม่า กัมพูชา)• Smart Teams พบกับ Specialist Doctors ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เป็น Multidisciplinary Team ทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ ช่วยให้รักษาแบบรู้ลึก พร้อมเครื่องมือทันสมัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล และ Supreme Customer Services คอยให้บริการอย่างรู้ใจ และให้ความสำคัญกับผู้ป่วยทุกรายสำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการใช้บริการ Smart Services ได้ที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ศูนย์จักษุ ศูนย์เลสิก และสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) บริเวณ ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ เพราะเราสร้าง Magic Land เนรมิตการรักษาอย่างครบครันด้วย Smart Services ที่รู้ลึก รู้ใจ และให้ความสำคัญ ตอบโจทย์ให้ผู้รับบริการอย่างตรงจุด ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ Contact Center โทร 1719