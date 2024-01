“เจมีไนน์” สุดปัง ขึ้นแท่น Brand Ambassador คนล่าสุด “ACUVUE?” ได้ “โฟร์ท” ร่วมเซอร์ไพร์สพร้อมแฟนคลับกว่า 350 ชีวิต

ปังไม่หยุดตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว กับหนุ่มหล่อหน้าใสสุดฮอตอย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” ที่ขึ้นแท่น Brand Ambassabor คนล่าสุดของคอนแทคเลนส์ แอคคิววิว (ACUVUE®) แบรนด์คอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค ผู้ผลิตคอนแทคเลนส์อันดับ หนึ่งของโลก โดยงานนี้ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จัดงานเปิดตัวสุดอลังการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับงาน “OASYS 1 DAY WITH GEMINI” (โอเอซิส วัน เดย์ วิท เจมีไนน์) เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยในงาน “OASYS 1 DAY WITH GEMINI” (โอเอซิส วัน เดย์ วิท เจมีไนน์) บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า นอกจากจะมีแฟนคลับจำนวน 350 คน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสร่วมยินดีกับเจมีไนน์อย่าง ใกล้ชิดแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสำคัญของสุขภาพดวงตาอย่างหลากหลาย อาทิ การให้บริการ ตรวจสายตาฟรีสำหรับประชาชนที่สนใจ, การให้ข้อมูลเชิงลึกและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของ คอนแทคเลนส์ แอคคิววิว (ACUVUE®), การเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้คอนแทคเลนส์ แบบรายวันของแอคคิววิว (ACUVUE®) ฟรี เป็นต้นเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการเปิดตัว เจมีไนน์ ในฐานะ Brand Ambassador คนล่าสุดของ แอคคิววิว (ACUVUE®) เจมีไนน์ ทักทายแฟนคลับด้วย เพลง “กำแพงหัวใจ” เรียกเสียงกรี๊ดดังยาวต่อเนื่องไปทั่วบริเวณ หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณมาเฮช โดไรอัปปา ผู้อำนวยการแผนกวิชั่นแคร์ประเทศไทย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) ขึ้นกล่าวขอบคุณและต้อนรับเจมีไนน์ ในฐานะ Brand Ambassabor คนล่าสุด ของ แอคคิววิว (ACUVUE®) อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเจมีไนน์ ในฐานะ Brand Ambassador ยังได้มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการ “Sight For Kids” ที่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ มูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation: LCIF) ซึ่งดำเนินงานมาแล้วกว่า 20 ปี ในการมอบการตรวจวัดสายตาและแว่นตาฟรีแก่เด็กๆ นอกจากนี้เจมีไนน์ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงถึงความสำคัญของการตรวจวัดสายตา เพราะตนเอง ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปัญหาสายตาเอียง จนกระทั่งได้ไปตรวจวัดสายตากับร้านแว่นที่เป็นพันธมิตรกับ แอคคิววิว (ACUVUE®) และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกสวมใส่คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับปัญหาสายตาของตน โดยเจมีไนน์ได้กล่าวกับทุกคนว่า “ดวงตาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การดูแลรักษาสุขภาพตาจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลย ผมเลยอยากชวนทุกคนให้หันมา ตรวจสุขภาพตากันเป็นประจำทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาดวงตา ของเราให้อยู่กับเราไปนานๆ”โดยงานนี้ ยังได้เพื่อนซี้คนสนิทอย่าง “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรม โดยทั้งคู่ได้ร้องเพลง “เพลงรัก” สร้างโมเม้นต์สุดฟินให้กับเหล่าแฟนคลับยิ้มแก้มปริไปตามๆกัน และ เจมีไนน์ยังได้สาธิตวิธีใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องให้กับเพื่อนอีกด้วย หลังจากนั้นทั้งคู่ได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับอย่างสนุกสนาน จนถึงช่วงเวลาสำคัญ ที่เหล่าแฟนคลับรอคอย กับกิจกรรม Lucky Photo ที่แฟนคลับผู้โชคดี จะได้ร่วมถ่ายรูปกับ เจมีไนน์ แบบตัวต่อตัว เมื่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงาน เจมีไนน์ ก็กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่คอย ให้กำลังใจ เสมอมา พร้อมร้องเพลงส่งท้ายกับเพลง “Tip Toe” ก่อนปิดท้ายงานนี้ด้วยความฟินกับกิจกรรม Hi-Bye เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรม ที่เต็มอิ่มครบรสแห่งความสุขอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนอกเหนือจากการจัดงานในวันนี้แล้ว ทาง แอคคิววิว (ACUVUE®) มีการจัดทำ Exclusive Gift Set เมื่อซื้อสินค้าแอคคิววิว ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ ได้แก่ ตุ๊กตาเจมีไนน์ ที่มาพร้อมเสียงพูดของเจมีไนน์ หรือ โปสการ์ดรูปเจมีไนน์ เป็นต้นทาง แอคคิววิว (ACUVUE®) มีการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภค โดยมี เจมีไนน์ ในฐานะ Brand Ambassador เข้าร่วม ตลอดปี 2567 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรม เพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK FANPAGE : Johnson & Johnson Vision, Thailand , INSTAGRAM : acuvuethailand และ LINE @ACUVUE#ACUVUEOasys1DayWithGemini#Oasys1DayWithGemini