“เบียร์ เดอะวอยซ์” เชิดใส่ ถูกโซเชียลถล่มเพราะ “ภัยความมั่น” ลั่นแคร์แค่ตัวเอง

หลังจากที่ปิดโซเชียลไปพักหนึ่ง กระแสก็เงียบๆ หายไป แต่พอเจ้าตัวเปิดโซเชียลรอบใหม่ คราวนี้เจอจัดชุดใหญ่ถึงภัยความมั่น หลังจากที่นำภาพชาวเน็ตรายหนึ่งกับแฟนไปแขวนในเฟซบุ๊ก ไล่ให้ไป yes กันเอง หลังอีกฝ่ายเข้ามาคอมเมนต์ yes แน่นอน ใต้โพสต์ภาพชิลๆ ของเบียร์ และเพลง Yes,and? จนกลายเป็นดรามาสนั่นเมืองอีกล่าสุดได้เจอตัว เบียร์ ในงาน Obliv Young Clinic Grand Opening อาคารเศรษฐีวรรณ เจ้าตัวเผยว่าทุกอย่างพูดไปหมดแล้ว ถ้าจะฟ้องก็แล้วแต่เขาเลย“ไม่มีอะไรมากค่ะ พูดไปหมดแล้ว ก็โอเคค่ะ ตอนนี้ก็โฟกัสการทำงาน ทำเพลงของเราต่อไปค่ะ ที่ผ่านมาสภาพจิตใจก็มีทั้งแย่และทั้งไม่แย่ คนเราก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันไป หลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะ อยากขอบคุณคนที่ยังเห็นใจกันนะคะ และขอบคุณคนที่ยังซัพพอร์ตกันเสมอค่ะ ถามว่ารับมือกับคอมเมนต์ต่างๆ ที่เข้ามายังไง คิดว่าอนาคตก็บล็อกไปดีกว่า (หัวเราะ)”ร้องไห้เพราะรักครอบครัว ส่วนคนไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ผิดหวังก็ขอโทษด้วย ไม่เห็นประโยชน์ของความโศกเศร้า“ตอนที่สัมภาษณ์แล้วร้องไห้ เนั่นก็เป็นสิ่งที่เบียร์ยอมรับอยู่แล้ว สำหรับในส่วนที่เบียร์ต้องรู้สึกผิด เบียร์รู้สึกผิดกับคู่กรณีหรืออะไรใดๆ เราเคลียร์กันแล้วค่ะส่วนกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง อันนี้เบียร์ก็อยากบอกว่าถ้าทำให้ใครผิดหวัง เบียร์ขอโทษ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังรู้สึกว่าต้องอะไรกว่านี้ เบียร์ขออนุญาตที่จะบอกว่า เบียร์รู้สึกผิดแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเบียร์จะต้องจมอยู่กับความเศร้าให้มันนาน สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตของเรา ให้มีความสุขให้ได้เหมือนเดิม ความทรงจำที่เราเคยมีมันแย่ เราก็ต้องเดินหน้าสร้างความทรงจำที่ดีใหม่ นั่นคือประเด็นที่คนอาจจะเห็นเบียร์มีความสุขแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้ ยังเข้มแข็งอยู่นั้นคือเหตุผลของการมูฟออนและใช้ชีวิตต่อไปได้คือเบียร์ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องโศกเศร้าให้มันนานแสนนานค่ะ”ชี้อย่าให้โซเชียลเป็นส่วนทั้งหมดของชีวิต“ถามว่าข้างในเราเครียดไหม มีบ้างในมุมที่เราเครียด แต่ว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือเจอเพื่อน ไปเที่ยว เบียร์ก็สนุกกับมันเต็มที่ คือไม่ได้ซึมเศร้า คือก็ยัง อื้ม (ยิ้ม) มีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้า คือเราไม่อยากให้เรื่องในโซเชียลมันมามีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นเบียร์คิดว่าหลายๆ คนก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะ”เข้มแข็งเพื่อปกป้องตัวเองสุดท้ายแล้วก็มีแค่ตัวเราเองเท่านั้น ที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเราเอง ปกป้องตัวเอง ทุกคนก็เช่นกันนั่นแหละคือสิ่งที่เบียร์คิดอยู่ข้างในเสมอ”เผยเรื่องที่ทำให้เสียน้ำตา“บอกตรงๆ ว่าส่วนใหญ่ร้องไห้เพราะ…เวลาเรานึกย้อนในชีวิตเรา เบียร์ร้องไห้แค่เรื่องคนที่ตัวเองรักแค่นั้นแหละ ส่วนใครจะยังไงกับเบียร์นั้น…อาจจะเห็นว่าเบียร์ไม่แคร์ใครเลย ซึ่งโดยปกติแล้วคนเราต้องแคร์คนที่เรารักมากที่สุดนั่นคือประเด็นคะ”ลั่นแคร์แค่ตัวเองเบียร์ยอมรับอะไรที่ผิดพลาดแล้วมันเกิดขึ้น อย่างแรกเราต้องยอมรับมันก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเอามันมาเป็นตัวบอกว่าแบบนี้เราต้องจบชีวิตแล้วนะ เราต้องช่างมันบ้าง ชีวิตยังมีอะไรดีให้ลอง และรอเราอยู่ ก็คิดแบบนี้”หลังจากนี้ระมัดระวังมากขึ้น“ก็จะระมัดระวังให้มากขึ้น อะไรที่มันดูแล้วจะมีปัญหาเข้ามาก็จะไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีก เฉยๆ ไปเลยดีกว่าเพื่อตัวเราเอง”พักโซเชียล แต่กลับมาก็โดนต่อ ยอมรับเป็นตัวแสบแต่เบียร์คิดแล้วว่าใครมีปัญหาอะไรก็ยอมรับในส่วนๆ นั้น ใครจะอะไรก็แล้วแต่เลย”ไม่มีอะไรอธิบายคู่กรณี yes เตือนทำอะไรให้คิดถึงแฟน อยากฟ้องก็แล้วแต่เขา“ไม่มีอะไรจะอธิบาย เพราะเบียร์ได้อธิบายในส่วนในโซเชียลไปหมดแล้ว เบียร์รู้สึกว่าไม่ว่าใครมาทำร้ายใคร คนรอบข้างย่อมมีผลกระทบเสมอ นี่คือสิ่งที่เบียร์อยากบอกเขา เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็นึกถึงแฟนตัวเอง นึกถึงคนข้างๆ ตัวเองก็ดีเช่นกัน เพราะอยากบอกว่าการขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ได้ดีหรอกนะมันทั้งเสียเวลาและเสียเงิน เขาจะฟ้อง ก็แล้วแต่เขาค่ะ เบียร์ไม่ได้คุยค่ะ เบียร์เองก็มีให้ฟ้องอีกหลายคนเช่นกัน อะไรยังไงค่อยว่ากัน”ไม่มีปัญหากับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”“ไม่มีอะไรแล้วนะเบียร์กับกับพี่หนุ่มโอเคค่ะ”เชิดใส่คนติงให้ลดความมั่น ลั่นไม่ผิดก็ต่อสู้เพื่อมันทุกๆ วันนี้ทุกคนต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นกัน นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เบียร์ต่อสู้เช่นกัน ก็หวังว่าจะเข้าใจค่ะถามว่าความมั่นก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันของเราอย่างหนึ่งไหม ส่วนตัวแล้วเบียร์ก็ชอบคนที่ความมั่นใจนะคะและข้อความที่ส่งกำลังใจก็มีเยอะมาก ขอบคุณมากๆ นะคะ”