“เบียร์ เดอะวอยซ์” ร่ำไห้มรสุมชีวิต ฉะหนุ่มแรงนะแซว yes ต้องสนิทเบอร์ไหน? จ่อฟ้องก็แล้วแต่เขา

ออกมาเปิดใจที่แรก สำหรับหรือกับดรามา yes ในรายการวันจันทร์ที่ 29 มกราคม กับสามพิธีกรฝีปากกล้า พชร์ อานนท์, นิกกี้ ณฉัตร และ เป็กกี้ ศรีธัญญาโดยพิธีกร เป็กกี้ ขออัปเดตสภาพจิตใจในปัจจุบัน หลังผ่านมรสุมดรามาทัวร์ลง เบียร์ แชร์ว่ากลับมาใช้ชีวิตได้แล้ว “รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตตัวเอง โฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำ” ตนเองก็ยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะ เป็กกี้ยิงคำถามความรู้สึกที่โดนกระแสสังคมโจมตีหลังจากไลฟ์สดวาระแห่งชาติเป็นอย่างไร เบียร์ยอมรับว่าค่อนข้างแปลกใจ “เซอร์ไพรส์ค่ะ ตอนไลฟ์คนดูสามแสน เบียร์งงว่าคนสนใจเรื่องแบบนี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ ซึ่งไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะมันไปไวมาก เราพูดแต่ในมุมของตัวเอง ยอมรับว่าวันนั้นโมโหกับสิ่งที่ตัวเองโดนกระทำมา”มองว่าเป็นสิ่งที่ตนตัดสินใจเอง อยากไลฟ์ อยากพูดในสิ่งที่ตนไม่ได้ทำ และจะไม่ยอมกับการที่มีคนเอาไปใส่ไข่ “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ คิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่านี้ อธิบายได้อย่างใจเย็นมากกว่านี้ วันนั้นขึ้นจริงๆ ค่ะ”เป็กกี้ ถามถึงการเป็นดาราศิลปินคนดังที่ฉีกกฎ มีวิธีการตอบโต้คอมเมนท์แซบๆ แบบนี้กลัวหรือไม่ เบียร์เผยว่าทุกวันนี้ตนเองก็เหมือนคนธรรมดาคนนึง“เบียร์ไม่รู้หรอกว่ามาอยู่จุดนี้ได้ไง คนสนใจเยอะขนาดนี้ได้ไง แต่เบียร์ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครคอมเมนต์กันว่าหยิ่งในชื่อเสียง ทุกวันนี้หนูแค่เป็นคนที่ยังร้องเพลง ใช้ชีวิต ยังทำมาหากินปกติ อาจจะมีไปเจอเรื่องที่ทำพลาด ซึ่งนั้นเป็นความผิดพลาดของหนู”เผยเรื่องราวที่ตนเองหายไปจากโซเชียลกว่าครึ่งเดือน และกลับมาโพสต์ขอโทษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนขอโทษจากใจจริง“ส่วนเรื่องการขอโทษบุคคลที่เกี่ยวข้อง เบียร์ขอโทษไปแล้ว นั้นแหละคือคำขอโทษจากเบียร์ เด็กคนนี้ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นดาราหรือเหนือกว่าผู้ใด เบียร์คือคนนึงที่ทำมาหากินเองตั้งแต่จบม.6 มีเงินเลี้ยงครอบครัว ส่งน้องเรียน ทำเหมือนทุกๆ คนที่ดิ้นรนทำงานหาเงิน อยากใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะ”พชร์ อานนท์ ถามว่าอยากจะขอโทษ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หรือไม่ เจ้าตัวก็ตอบว่า“หนูไม่ได้เอ่ยหมายถึงใคร หนูก็แค่พูดถึงว่าในวงการมีอะไรแบบนี้เยอะ หนูแค่ไม่ชอบ ที่หนูโพสต์ไปว่าก็ดีถ้าไม่มีใครมาทำแบบนี้กับหนู ถ้าใครอยากมาทำอะไรแบบนี้กับหนูเลิกทำก็ดีค่ะ (ขอโทษพี่หนุ่ม?) พี่หนุ่มกับหนูไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน”เป็กกี้ถามกระแสล่าสุดเกี่ยวกับโพสต์ Yes, and? จนคู่กรณีต้องการฟ้องกฎหมาย PDPA สาวเบียร์ก็เผยว่าโพสต์นั้นเป็นชื่อเพลง “เรื่องไปถึงไหน อันนี้ก็แล้วแต่เขาค่ะ คือคำว่า ‘YES, and???’ มันเป็นชื่อเพลง แล้วเพลงก็มีเนื้อหาที่ดีว่าอาจจะเจอมรสุมอะไรมา เจออะไรมาหนักๆ มันไม่มีใครจะใจดีไปมากกว่าตัวเราแล้ว ต่อให้ใครจะโหดร้ายกับเราแค่ไหน เราต้องเห็นค่าตัวเองมากที่สุด เราคือเพื่อนของตัวเองที่ดีที่สุด นั่นคือความหมายของเพลงในแง่นั้นแต่ที่บอกว่า YES แน่นอน อันนี้มันรู้บริบทอยู่แล้วว่าเขาหมายถึงอะไร เอาอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่าแซว อย่างนั้นหนูบอกว่าแซวกลับได้ไหม คือมันแรงนะแซวแบบนี้ คนเป็นเพื่อนกันต้องสนิทขนาดไหนถึงจะแซวกันได้ถูกไหม หนูไม่รู้จักเขานะ (คนคอมเมนต์)”เจ้าตัวยังเผยอีกว่ามีรายชื่อคนที่ได้ดำเนินการฟ้องไปเยอะหลายเคสแล้ว เป๊กกี้ ถามต่อว่า “ทุกวันนี้เอากำลังใจมาจากไหน” เบียร์ถึงขั้นร้องไห้“คนมองขายเซ็กซี่ ไม่ขายความสามารถ อันนี้อยู่ที่คนจะโฟกัสและอยู่ที่คนมองจริงๆ ในยูทิวบ์ของเบียร์ก่อนหน้านี้จะทำโคฟเวอร์ซะส่วนใหญ่ คนไปดูเยอะมากหลายล้านวิวนะคะ มันอยู่ที่คนจะมอง เบียร์ก็มีแฟนคลับกว้างขวาง หลากหลาย ซึ่งก็อยู่ที่คนจะโฟกัส เบียร์มีหลายมุมให้มอง อยากบอกว่าเบียร์เติบโตมาด้วยการพึ่งตัวเองค่อนข้างสูงมากๆ เพราะว่าเบียร์อยากให้แม่เลี้ยงน้องชายได้อย่างเต็มที่ เพราะเบียร์ทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้ว แม่ไม่ต้องมาเป็นห่วงเรา (ร้องไห้) หนูรักน้องชายมาก พอพูดเรื่องนี้แล้วเซนซิทีฟช่วงนี้ก็เหนื่อย แต่ว่าไม่เป็นไรหนูคิดว่าชีวิตยังมีอะไรที่สนุกให้ได้ทำอีกเยอะ แล้วหนูเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกลียดเรา ยังมีคนที่รักเราจริงๆ เกิดเรื่องมาเชื่อไหมว่าแฟนคลับมาหนู มาปลอบ พวกเขาเป็นห่วงหนูมาก หนูต้องมองคนเหล่านั้นแหละ ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปมองคนอื่นทำไม หนูแค่คนนึงที่มีคนรักเช่นกันสิ่งที่หนูทำก็อยากให้มองย้อนว่าการที่คุณมาด่าเบียร์ มาคอมเมนต์เรื่องแย่ๆ แล้วตัวคุณไม่มีคนที่รักบ้างเหรอ คุณอยากให้คนที่คุณรักโดนด่าแบบนี้ไหมแม่ให้กำลังใจหนูเสมอค่ะนั่นคือสิ่งที่แม่หนูมีให้เขาให้กำลังใจหนูเสมอ (เช็ดน้ำตา) คือแม่เขาอาจจะไม่สามารถมาควบคุมหนูได้ในทุกๆ ย่างก้าวของชีวิตหนูหรอก ลูกทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเอง มีทางเลือกเป็นของตัวเองต้องไปล้มลุกคลุกคลานเอาเอง ผิดถูกก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูอยากขอบคุณแม่ก็คือไม่ว่าหนูจะทำผิดแค่ไหนแค่ไหนเขาก็ยังให้กำลังใจหนูและก็เขารู้อยู่แล้วว่าโอเคหนูจะได้เรียนรู้ค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นมรสุมที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ ใหญ่มากๆ (เช็ดน้ำตา) แต่ว่าไม่เป็นไรก็จะผ่านไปให้ได้ค่ะ ทุกวันนี้เรื่องเดียวที่ร้องไห้คือเรื่องน้อง เพราะว่าหนูห่างกับน้อง 10 ปี แล้วหนูก็รักเขาแทบจะเหมือนลูกเลยเพราะว่าเราห่างกันมากแล้วเหมือนว่าเราเกิดมาแล้วเจอแบบโน้นแบบนี้ เหมือนเราก็ไม่อยากให้น้องของเราต้องมาเจอแบบเรา เรารักเขาค่ะ แล้วเราก็เลี้ยงเขา ส่งเงินให้เขาเรียนเขาอยากเรียนอะไรหนูก็ให้เขาเรียน เขาอยากได้อะไรหนูก็ให้มาตลอด น้องเบียร์อายุ 18 ปีค่ะ”