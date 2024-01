คิ้วท์โดนใจ! “ต้าเหนิง” “ณิชา” แท็กทีม หนุ่มหล่อ บลู - นานิ พร้อมด้วย 2 ไอดอล คอปเปอร์ - ขุนพล วง BUS ร่วมงานเปิดตัว GENTLE MONSTER คอลเลกชัน GENTLE JELLY

ทำเอาแฟนๆ หัวใจเต้นรัวๆ เมื่อ สองสาวสวย ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ เกี่ยวก้อย 4 หนุ่มหล่อ บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ และ 2 ไอดอลหนุ่ม คอปเปอร์-เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ, ขุนพล-ปองพล ปัญญามิตร จากวง BUS 'Because of You, I Shine' ร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชัน GENTLE JELLY (เจนเทิล เจลลี่) จาก GENTLE MONSTER (เจนเทิล มอนสเตอร์) แบรนด์แว่นตาชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้ที่มีดีไซน์สุดยูนีคโดยงานนี้ สาวต้าเหนิง มาในลุคสุดคิ้วท์ กับ แว่นกันลมกรอบกว้าง คอลเลกชัน GENTLE JELLY รุ่น GUMMY โดดเด่นด้วยการไล่ระดับสีสัน ที่สะท้อนให้นึกถึงภาพจำของ เยลลี่ ในรูปแบบน่ารักและอ่อนนุ่ม ที่เห็นแล้วชวนให้นึกถึงความนุ่มหนึบของเจลลี่แสนอร่อย แมตช์กับเดรสสีขาว และรองเท้าสีน้ำตาลด้าน สาวณิชา มาในลุคสตรีทสาวมั่นปนหวานกับแว่นตาคอลเลกชัน GENTLE JELLY รุ่น YUMMY โดดเด่นด้วยดีเทลของสปริงเคิล คล้ายผิวสัมผัสของเยลลี่เคลือบน้ำตาล แมตช์กับชุดโทนสี Black & White เสื้อตาข่ายสีขาว กางเกงขายาวสีดำส่วน หนุ่มนานิ มาในมาดสตรีทอบอุ่น กับแว่นตาสีดำแมทสุดเท่คอลเลกชัน GENTLE JELLY รุ่น GELATI เช่นเดียวกับไอดอล คอปเปอร์ ที่เลือกแมตช์แว่นตารุ่นนี้กับ สูทสีฟ้าโอเวอร์ไซส์ ขณะที่ ขุนพล ก็หล่อไม่แพ้กันกับ แว่นกันแดดทรงเหลี่ยมคอลเลกชัน GENTLE JELLY รุ่น DADA สีดำ เสริมลุคหนุ่มขุนพลให้หล่อเท่แบบดับเบิล ปิดท้ายด้วยลุคเท่สะกดใจสาวๆ ของ หนุ่มบลู ที่เลือกแมตช์แว่นตาแคทอายคอลเลกชัน GENTLE JELLY รุ่น JUICY สีสันจัดจ้าน กับแจ็กเก็ตหนังได้อย่างลงตัวสัมผัสประสบการณ์ความยูนีคของไอเทมสุดฮิตคอลเลกชันใหม่ GENTL JELLY จาก GENTLE MONSTER ได้ที่ เจนเทิล มอนสเตอร์ แฟล็กชิปสโตร์ ชั้น M โซน เดอะกลาสควอเทียร์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์