ก๊อต-จิรายุ พร้อมเหล่าคนดังร่วมงาน เปิดตัว Ziwilize แพลตฟอร์มดิจิทัลดิจิทัลอีโคซิสเต็ม (ecosystem) หนึ่งเดียวของคนไทย

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิต Ziwilize แพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาโดยคนไทยได้ถือกำเนิดขึ้น มอบเครื่องมือและบริการที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพ บริษัท ซิวิไลซ์ อิน ไทย จำกัด นำโดย คุณอนุชิต รัตนะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานใหญ่เปิดตัว แพลตฟอร์ม Ziwilize แพลตฟอร์มดิจิทัลอีโคซิสเต็ม (ecosystem) 1 เดียวของคนไทย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแพลตฟอร์ม Ziwilize ในวิถีชีวิตของคนโซเซียลในวงกว้างมากขึ้น และ เพื่อตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มของคนไทย ให้ก้าวไปสู่แพลตฟอร์มชั้นนำงานเปิดตัวในครั้งนี้มีเหล่าคนดังมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น ก๊อต-จิรายุ ตันตระกูล, มิ้นท์ I Roam Alone และ ลุลา ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับงานสำหรับแพลตฟอร์ม Ziwilize โดยเริ่มจากการมี Show Up Inspire Platform เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงความสามารถและโชว์ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยผู้ใช้สามารถสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอ รูปภาพ บทความ และอื่นๆ เพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้คนอื่นๆจุดเด่นของ Show Up Inspire Platform คือฟังก์ชัน Give Forward ที่ให้ผู้ใช้สามารถสนับสนุนผู้สร้างคอนเทนต์ที่ตนชื่นชอบได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ติดตามจำนวนมากหรือรอส่วนแบ่งจากโฆษณา ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกในการสนับสนุนผู้สร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพนอกจาก Show Up Inspire Platform แล้ว Ziwilize ยังมีเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกมิติของชีวิตประจำวันอีกมากมาย ได้แก่ระบบขายด่วน : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขายสินค้าหรือบริการของตนเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายระบบประมูล : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการประมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกระบบจอง : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจองสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้ล่วงหน้าระบบตรวจสอบสลิปโอนเงิน : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายระบบ Work Anywhere : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกที่มีเพียงอินเทอร์เน็ตระบบตารางรายสัปดาห์ Weekly Blocking time : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระบบ Business Model Canvas : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนธุรกิจได้อย่างง่ายดายระบบประเมินราคาต่าง ๆ : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินราคาสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำระบบขอความช่วยเหลือ : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้คนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายระบบ Love Crazy : ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความรักได้อย่างสะดวกเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดความซับซ้อน ปัจจุบัน Ziwilize คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนระบบ Android และ iOS คาดประมาณวันที่ 27 มกราคม นี้ แต่ตอนนี้ทาง Ziwilize มีเว็บไซต์ https://ziwilize.in.th พร้อมให้บริการแล้ววันนี้