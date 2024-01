“วินเนอร์-โอ” กลับมาเจอกันอีกครั้ง พร้อมสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืม ในซีรีส์ I Wish You Love อธิษฐานสานใจ

กระแสมาแรงตั้งแต่ตอนแรกกับความรักแนวแฟนตาซีของคู่พระ-นางเคมีลงตัวหนุ่มหล่อหน้าหวานยิ้มเก่ง และหนุ่มเจ้าเสน่ห์มากความสามารถ ที่กลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนปาฎิหาริย์ ในซีรีส์ซีรีส์แนว Romantic, Fantasy ชวนลุ้น หนึ่งในโปรเจกต์ “My Universe The Series รักเราเท่าจักรวาล” จากค่ายคุณภาพอย่าง TIA51 จำกัด (เทีย ไฟว์-วัน) ที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรัก!แค่เริ่มต้นก็ทำเอาใจไม่ดีไปตาม ๆ กันเมื่อตอนล่าสุด ‘มาวิน’ รับบทโดย “วินเนอร์-ธนทัต คูณอเนกสิน” หนุ่มน้อยน่าตาดี แต่ร่างกายอ่อนแอที่เคยเป็นรุ่นน้องคนสนิทสมัยมัธยมของ ‘ปอน’ รับบทโดย “โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์” หนุ่มมั่นใจที่ชอบส่องกระจกตรวจเช็คความดูดีทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน แต่อยู่ดีๆ กระจกที่เคยใช้อยู่กับมีรอยร้าว ทำให้ต้องหากระจกบานใหม่ จนไปเจอกับกระจกข้างร้าน มือสองเข้า ปอนจึงตัดสินใจเอากระจกบานนั้นกลับบ้าน แต่กลับพบกับเรื่องราวแปลก ๆ ทุกครั้ง ในช่วงเวลานอนหลับมักจะฝันว่าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อและเห็นมาวินอยู่ในฝันตลอด ปอนจึงตัดสินใจมาหามาวินที่บ้าน แต่ปอนกลับรู้ความจริงที่แย่กว่านั้น คือ มาวินอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว!! สุดท้ายแล้วปอนจะทำให้คำอธิฐานของมาวินเป็นจริงได้ไหมมาช่วยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ไปพร้อม ๆ กันสามารถรับชมซีรีส์ I Wish You Love อธิษฐานสานใจ วันอาทิตย์ เวลา 22.45 น. ได้ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่ออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และที่พิเศษจัดหนักเพื่อแฟนคลับซีรีส์ที่ออนแอร์ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) จะเป็นเวอร์ชัน UNCUT ที่ไม่มีให้ชมกันในช่องทีวีด้วย