"เพชร วิมลวัลย์" แชมป์กีต้าร์ Champion of the world division winner 2017 ออกซิงเกิ้ลแรก Hatemail ภายใต้ค่ายระดับโลก!

ปล่อยซิงเกิ้ลแรก!!ออกมาให้ชมกันแล้ว สำหรับมือกีตาร์มากฝีมือชาวไทยวัย 14 ปี แชมป์กีต้าร์ Champion of the world division winner 2017 ที่ เข้าร่วมเซ็นสัญญากับค่ายเพลงระดับ อินเตอร์ Riverman Record ค่าย เพลงเก่าแก่กว่า 30 ปีจากประเทศ อังกฤษ ที่ดูเเลศิลปินในสังกัดฯ อาทิ เช่น Placebo, Bryan Ferry, Roxy Music , Deaf Havana , Wild Beasts, The Lafontaines, Alissa Janine Wollman และอีกมากมายก่อนหน้านี้ น้องเพชรโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์จนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายเเม้เเต่ Vinnie Moore ศิลปินวง UFO จากอังกฤษ ยังเคยพูดถึงน้อง เพชรในคอนเสิร์ต“ Hatemail” ซิงเกิ้ลแรกของน้องเพชร ในรูปแบบสากล ซึ่งผสมโมเดิร์นร็อคเเละความเป็นเมทัล เข้าไว้ด้วยกัน โดยมี David Mcgregor Mclean เป็น Producer ติดตามผลงานน้องเพชรด้วย YouTube https://www.youtube.com/channel/UCTlvUXTwcNOn1tVxQXdxBVQ