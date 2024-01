เศร้า! นักแสดง “คริสเตียน โอลิเวอร์” เครื่องบินตกเสียชีวิตพร้อมลูกสาว 2 คน

ตำรวจระบุในแถลงการณ์ที่แชร์บน Facebook ว่าอุบัติเหตุทางตะวันตกของ เปอตี เนวิส นอกชายฝั่ง เบคเว ยังคร่าชีวิตลูกสาวสองคนของเขาทั้ง มาทิลดา วัย 10 ปี และ แอนนิก วัย 12 ปี นักบินก็เสียชีวิตเช่นกันเครื่องบินลำดังกล่าวออกจากสนามบินเจ.เอฟ. มิทเชลล์ในฟาร์มที่เบคเวเพื่อเดินทางไปยังเซนต์ลูเซีย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลแคริบเบียน เมื่อเวลา 12.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น“หลังจากบินขึ้นได้ไม่นาน เครื่องบินก็ประสบปัญหาและตกลงสู่มหาสมุทร” เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูล ในแถลงการณ์อีกฉบับหนึ่งที่แชร์เมื่อวันศุกร์ ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาชื่นชมความพยายามของชาวประมงและนักดำน้ำในเบคเวที่ทำงานร่วมกับหน่วยยามฝั่งเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ในการเก็บศพกลับคืนยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรขณะที่แอสโซซิเอทเต็ด เพรส รายงานว่าตำรวจได้เริ่มการสอบสวนแล้ว ศพทั้งสี่ถูกนำไปที่ห้องดับจิตคิงส์ทาวน์ ซึ่งจะดำเนินการ "การตรวจสอบหลังการชันสูตรพลิกศพ" เพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของเหยื่อต่อไปโอลิเวอร์ ซึ่งมีชื่อจริงว่าคริสเตียน เคลปเซอร์ เกิดในเยอรมนีและเริ่มอาชีพการแสดงโดยรับบทเป็นไบรอัน เคลเลอร์ นักเรียนย้ายจากสวิตเซอร์แลนด์ ในภาพยนตร์ทางช่อง NBC เรื่อง “Saved by the Bell: The New Class”ตามข้อมูลของ IMDB เขาแสดงในซีรีส์โทรทัศน์หลายเรื่องรวมถึง “Hunters” ของ Prime Video, “The Outpost” ของ CW และ “Sense8” ของ Netflixนอกจากนี้เขายังปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง “Rattlesnakes” “Animal Among Us” “Valkyrie” และ “The Good German” แะยังฝากฝีมือการแสดงเอาไว้ในวิดีโอเกม “Medal of Honor: Underground” และ “Call of Duty: WWII” ด้วยนอกจากการแสดงแล้ว เขายังเป็นโปรดิวเซอร์และนักเขียนอีกด้วย เขารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างในภาพยนตร์ตลกปี 2009 เรื่อง “Ready or Not” ภาพยนตร์สยองขวัญผจญภัยปี 2018 เรื่อง “The Outer Wild” และมินิซีรีส์ปี 2020 เรื่อง “Abe” รวมถึงเรื่องอื่นๆ