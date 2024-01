ไอคอนสยาม และไอซีเอส ชวนเที่ยวงานวันเด็ก “The ICONIC Children’s Playground 2024” ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นจำลองอุลตร้าฮีโร่ซีรีส์ล่าสุด “Ultraman Blazar”

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และไอซีเอสเชิญชวนทุกคนร่วมฉลองกับงานวันเด็กแห่งชาติ ตะลุยดินแดนแห่งจินตนาการไปกับเหล่าฮีโร่ตัวน้อยในงานกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายจากร้านค้าต่างๆ พร้อมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์กับ Ultraman Blazar ขนาดเท่าคนจริงที่มีความสูงถึง 2 เมตร ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มกราคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ICS ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามสำหรับไฮไลต์ของงานวันเด็กในปีนี้ แฟนๆ จะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษในงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2567 ณ ไอคอนสยาม ซึ่งได้จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับการเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติโดยเฉพาะ งานนี้เหล่านักสะสมจะได้มีโอกาสพบกับหุ่นจำลองฮีโร่ซีรีส์ล่าสุด ULTRAMAN BLAZAR ขนาดเท่าคนจริง 2 เมตร ซึ่งผลิตโดยถอดแบบมาจาก S.H. Figuarts ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจ พร้อมร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดแสดงโชว์พิเศษ Ultraman จาก Tsuburaya รอบพิเศษในวันที่ 13 - 14 มกราคม โดยมีรอบการแสดงบนเวทีให้ชมถึง 4 รอบ ในเวลา 11:00 น., 14:00 น., 16:00 น. และ 18:00 น.พลาดไม่ได้!! ชมการจัดแสดงฟิกเกอร์ล่าสุดจาก Tamashii Nations ซึ่งจะถูกจัดแสดงแบบสามมิติ ไม่เพียงแค่ซีรีส์ S.H.Figuarts Ultraman เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนิเมะยอดนิยมอื่น ๆ อาทิ ONE PIECE, SPY x FAMILY และ Dragon Ball โดยแฟนๆ และนักสะสมของ Tamashii Nations จะมีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าเอ็กซ์คลูซีพเฉพาะสำหรับงานนี้ โดยแฟนๆ ที่ซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับของสมนาคุณพิเศษอีกด้วย ซึ่งพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13:30 –15:00 น. ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ร่วมพูดคุยและเปิดโลกฮีโร่ไปกับ “คุณพ่อเพชรจ้า - วิเชียร กุศลมโนมัย และน้องไทก้า - มหาสมุทร กุศลมโนมัย” 2 พ่อลูกที่ชื่นชอบและสะสมโมเดลอุลตร้าแมน พร้อมด้วย Oppa Thuchy ยูทูบเบอร์ชื่อดังนอกจากนี้ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็ก ยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็ก ICS Heros KIDS CAMP ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2567 ชวนหนูๆ เป็นฮีโร่นักอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมแสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่นักแยกขยะ ร่วมเล่นเกมวงล้อรักษ์โลก และกิจกรรมเวิร์คช้อปเพียงร่วมสนุกครบทั้งสามกิจกรรมรับรางวัลทันที นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและโชว์การเต้นประกอบเพลงสไตล์ต่างๆ จากเด็กๆ สถาบัน Inner Studio, Playsound และ KPN อีกด้วยทั้งนี้ ในส่วนของ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ปกครอง ในหัวข้อเกี่ยวกับเด็ก ทั้งด้านพัฒนาการ การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ ปัญหาของลูกวัยใส และเทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 11-12 และ 14 มกราคม 2567 ณ Event Space ชั้น M ไอซีเอสสำหรับ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ได้จัดแคมเปญพิเศษ HAPPY KIDS 2024 ระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2567 สินค้าแบรนด์ดังแผนก Kids & toys ชั้น 4 อาทิ Takara tomy, Bandai, Mellchan, Sylvanian families, Lego, Hasbro, Paw patrol, Disney princess, Nado infinity, Hotwheels, Joie, Chicco, Beckmann, Toezone, Godmami ลดสูงสุด 50% รับฟรี!! คูปองเงินสด 50 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท ขึ้นไป พร้อมพบกับมายากลที่น่าตื่นเต้น, BOZO และ Mascot ที่จะมามอบความสุขให้คุณหนูๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวันด้าน เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม มอบความสุขให้กับเด็กๆ ในงาน คิดส์สนุก สุขสยาม วันที่ 13 -14 มกราคม 2567 ปลุกหัวใจฮีโร่ตัวน้อย เปิดโลกจินตนาการพิทักษ์โลก ผ่านความเพลิดเพลินกับละครนิทานเพลง "สามสหายพิทักษ์โลก" ละครหุ่นมือ "เมล็ดปริศนา" และ นิทานดนตรี "เทพนิยายรักษ์โลก" พร้อมสนุกสุดสร้างสรรค์ กับ 5 ฐานกิจกรรม ครบทุกฐานรับฟรี ขนมสายไหม, ป๊อปคอร์น, ไอศกรีมกะทิ และขนมอื่นๆ อีกมากมายเชิญชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ ตะลุยดินแดนแห่งจินตนาการไปกับเหล่าฮีโร่ตัวน้อย เพื่อร่วมฉลองงานวันเด็กไปกับไอคอนสยาม และไอซีเอส ในงาน The ICONIC Children’s Playground 2024 สนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้สำหรับเด็กๆ กับผู้ปกครอบทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มกราคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, Walkway ชั้น M, รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ICS ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยาม