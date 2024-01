“FLEX X COP” ซีรีส์อาชญากรรมเกาหลีรูปแบบใหม่

เมื่อเรื่องราวสุดวุ่นวายทำให้ทายาทของตระกูลบริษัทเกาหลีสุดมั่งคั่งต้องผันตัวเข้าสู่บทบาทใหม่ ในหน่วยปราบปรามอาชญากรรม ทายาทมหาเศรษฐีต้องใช้แต้มบุญความรวยที่มี และทักษะเอาตัวรอดเพื่อไขคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดใน Flex X Cop ซีรีส์อาชญากรรมเกาหลีเรื่องใหม่ล่าสุด สตรีม 26 มกราคมนี้ บน Disney+ Hotstarหลังจากที่ จินอีซู ผู้เกิดและเติบโตมากับความมั่งคั่ง ได้ใช้ทรัพย์สมบัติของครอบครัวตามดั่งใจหวังในเวลาตลอดหลายปี กลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิด เมื่อจินอีซูเข้าไปพัวพันกับคดีหนึ่ง ทำให้เขาต้องจับพลัดจับผลูมาเป็นตำรวจสายสืบ ในหน่วยอาชญากรรมรุนแรง 1 ของสถานีตำรวจ Gangha ด้วยความที่ จินอีซู เคยได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการ การมาเป็นตำรวจในหน่วยงานนี้ ทำให้ในช่วงแรกเขามักมีปัญหากับ อีกังฮยอน หัวหน้าแผนก อยู่บ่อย ๆ แต่เมื่อภาระความรับผิดชอบใหม่ของเขาเริ่มเข้ามา จินอีซู ได้เริ่มพัฒนาใช้ทักษะเฉพาะตัว และความมั่งคั่งมหาศาลของเขาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในแผนกต่าง ๆ ช่วยเหลือทีมในการคลี่คลายคดี และนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมFlex x Cop นำแสดงโดย ​อันโบฮยอน (Yumi’s Cells, Itaewon Class) รับบท จินอีซู ทายาทของตระกูลบริษัทเกาหลีสุดมั่งคั่ง หรือ ตำรวจสายสืบหน้าใหม่, พัคจีฮยอน (Reborn Rich, Do You Like Brahms?) รับบท อีกังฮยอน หัวหน้าแผนก และเขียนโดย คิม บาดา (My Name, Life Risking Romance)