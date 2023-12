เผยข้อความในจดหมายลาตายของ “อีซอนคยุน” บอกไม่มีทางเลือกพร้อมขอโทษต้นสังกัด

หลังจากที่วานนี้ ( 27 ธ.ค. ) เวลา 10.12 น. ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้ ได้รับแจ้งให้เร่งติดตามตัว อีซอนคยุน หลังภรรยาระบุว่าเขาน่าจะคิดสั้น ก่อนจะพบรถยนต์ของเขาในเวลา 10.30 น. จอดอยู่ที่สวนสาธารณะ และเขาหมดสติอยู่ในรถบนที่นั่งผู้โดยสารล่าสุดสื่อท้องถิ่น้กาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของจดหมายลาตายที่บอกกับ จอนฮเยจิน ภรรยาว่ารายงานยังระบุด้วยว่า เขาได้เขียนจดหมายขอโทษไปยัง ซีอีโอ ต้นสังกัด Hodu&U Entertainment สำหรับความผิดครั้งสุดท้ายที่เขาก่อไว้เมื่อบรรดาดีลต่างๆทั้งโฆษณาและภาพยนตร์ต่างยกเลิก เนื่องจากข่าวฉาวพัวพันการใช้ยาเสพติด ซึ่งการผิดเงื่อนไขสัญญาทำให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่าหมื่นล้านวอน หรือประมาณ 265 ล้านบาท ที่ทางต้นสังกัดต้องรับผิดชอบในพิธีศพที่จัดขึ้นที่ Seoul National University Hospital. มีเพื่อนนักแสดงมาร่วมแสดงความไว้อาลัยมากมายรวมถึง โจจินอุง ที่อยู่ในอาการเศร้าเสียใจอย่างหนัก ซึ่งเขาเคยร่วมงานกัย อีซอนคยุน ในเรื่อง A Hard Day ปี 2014 และล่าสุดก็รับแสดงแทนในซีรีส์ No Way Out เมื่อเขาจำเป็นต้องถอนตัวจากซีรีส์เพราะคดียาเสพติดนอกจากนั้น เกรก สวี เพื่อนชาวไต้หวันที่เคยร่วมงานใน No Way Out ก็มาร่วมเคารพศพเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมี บุนจองโฮ ผู้กำกับ Parasite , อีจองแจ นักแสดง Squid Game, จองอูซอง, จอนดายอน, คิมนัมกิล, อิมซีวาน, รยูจุนยอล ที่้ป็นหนึ่งในคนดังเดินทางมาร่วมพิธีศพที่จัดขึ้นแบบส่วนตัวนอกจากนั้นยังมีคนดังอีกมากมายที่เคลื่อนไหวแาดงความไว้อาลัยในอินสตาแกรมคลาวเดีย คิม หรือ คิมซูฮยอน ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ระบุว่า “ช็อคมากและใจสลายเมื่อได้ทราบข่าว ทุกคนคู่ควรกับการได้รับการให้อภัยเมื่อทำความผิด ทุกคนสมควรที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง เป็นการสูญเสียคนที่มากความสามารถที่ยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงอะไรขนาดนี้ ขอส่งความอาลัยไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของเขา สู่สุขคตินะคะ“ด้าน ลูน่า จากวง f(x) แสดงความเสียใจและเสียดายเช่นเดียวกันระบุว่า “ฉันเศร้ามาก และรู้สึกเจ็บปวด ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขโดยปราศจากความเศร้าและความกังวลใจใดๆบนสรวงสวรรค์นะคะ“ยูริ สมาชิกวง Cool เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังในอดีต ก็ได้ระบุว่า “ฉันภาวนาให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุขคติ มันเศร้ามากๆ มันทำให้ฉันคิดเยอะมากว่าคนเราช่างน่ากลัวมากแค่ไหน การทำผิดมันถึงขั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิตเลยเหรอ?“ในส่วนของความคืบหน้าด้านคดีความ รายงานระบุว่ามีความจำเป็นต้องปิดคดีในส่วนของ อีซอนคยุน โดยไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเนื่องจากการเสียชีวิตของเขา