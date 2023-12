“ลิซ่า BlackPink” เค-ป็อปคนแรกผู้ติดตามถึง 100 ล้าน แถมมอบของขวัญพิเศษรับวันคริสต์มาส

สร้างสถิติใหม่อีกแล้วสำหรับ ”ลิซ่า ลลิษา มโนบาล“ หรือ ”ลิซ่า BlackPink”ที่หลังจากรอลุ้นผู้ติดตามอินสตาแกรมถึง 100 ล้านคนล่าสุด ( 25 ธ.ค. ) ก็ได้ฉลองคริสต์มาสด้วยสถิติใหม่เป็นที่เรียบร้อยหลังผู้ติดตามของเธอถึง 100 ล้านคนแล้ว นับเป็นศิลปินเค-ป็อปคนแรกในประวัติศาสตร์ และยังเป็นศิลปินหญิงชาวเอเชียคนแรกที่สร้างสถิติดังกล่าวนี้ได้ด้วยนับได้ว่าความนิยมในตัวของ ลิซ่า เทียบเท่ากับศิลปินหญิงชั้นนำของโลกอย่าง เซเลน่า โกเมซ, อารีอานา กรานเด, บียอนเซ, เทย์เลอร์ สวิฟท์, เจนนิเฟอร์ โลเปซ, นิกกี้ มินาจ, ไมลีย์ ไซรัส, เคทีย์ เพอร์รี, คาร์ดี บี, เซนดายา, บิลลี ไอลิช และ รีฮันนา ซึ่งทั้งหมดคือศิลปินหญิงที่มีผู้ติดตามถึง 100 ล้านคนแล้วเช่นกันนอกจากนั้นในวันคริสต์มาส เจ้าตัวยังได้ฉลองให้กับแฟนๆด้วยของขวัญสุดพิเศษ ในช่อง YouTube ของเธอเองที่ชื่อว่า Lilifilm Official ด้วยการโคฟเวอร์เพลงพิเศษ My Only Wish ผลงานเพลงของ บริทนีย์ สเปียร์ส พร้อมมิวสิควิดีโอที่มีฉากสวยๆคือประเทศฝรั่งเศสด้วย เรียกได้ว่าของขวัญคริสต์มาสถึงแฟนๆปีนี้ ทำเอาแฮปปี้กันถ้วนหน้าทีเดียว