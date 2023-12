Romrawin Clinic เปิดตัว “จิงจิง-ปริยพิชญ์”ตัวแทนคนเจนฯ ใหม่ พร้อมพาทุกคนค้นพบความงามบนใบหน้ากับแคมเปญล่าสุด“Lifting Select”

Romrawin Clinic (รมย์รวินท์คลินิก)คลินิกหัตถการความงามแบบครบวงจร จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับThe Next Gen Ambassador คนแรกของแบรนด์“จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู” บิวตี้ไอคอนิค ตัวแทนคนเจนฯ ใหม่ ที่ดูดีและมั่นใจ พร้อมพาทุกคนไปค้นพบคำตอบของจุดงดงามบนใบหน้ากับแคมเปญล่าสุด“Lifting Select”หรือศาสตร์รูปแบบใหม่ในการวิเคราะห์ใบหน้าที่คิดค้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของรมย์รวินท์คลินิก ภายในงานพบกับการเผยเทรนด์การดูแลผิวพรรณจาก แพทย์หญิง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล ผู้อำนวยการทางการแพทย์รมย์รวินท์ คลินิก อีกทั้งยังร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับชมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากคู่จิ้นสุดฮอต อย่างเอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และมิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์นอกจากนี้ยังมีดาราและเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิเฟย์-อรชุมา ดุรงค์เดช, มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ, ดวง-วรรณพร โปษยานนท์, ออม-นวดี โมขะเวสและอีกมากมายมาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลผิว ที่ Siam Paragon Fashion Hall ชั้น 1“Lifting Select”โปรแกรมที่ผสมผสานเทคนิคเฉพาะในการวิเคราะห์ใบหน้าและหัตถการทางการแพทย์ที่ช่วยยกกระชับ ปรับรูปหน้า รวมถึงการดูแลผิวพรรณให้สวยกระจ่างใสด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดย นายแพทย์อัครวินท์ ดำรงค์วัฒนโภคิน และ แพทย์หญิงอรุณี ทองอัครนิโรจน์ทีมแพทย์มากประสบการณ์ของรมย์รวินท์คลินิกด้วยความชำนาญในด้านการดูแลความงามจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ถ่ายทอดออกผ่าน 3 เทคนิคพิเศษ ดังนี้1.Frame Selection เทคนิคการยกกระชับโครงหน้าเพื่อให้รูปหน้าได้สัดส่วน และย้อนวัยให้ชั้นผิว2.Light & Shadow เทคนิคจัดการแสงและเงาช่วยปรับจุดตกกระทบของแสงสร้างมิติให้ใบหน้าดูโดดเด่น3.Conceal Selection เก็บรายละเอียดผิวชั้นตื้น อาทิ ริ้วรอย ตีนกา ร่องแก้ม รูขุมขนให้กระชับ ดูอิ่มฟู และเรียบเนียนแพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขิตกุล ผู้อำนวยการทางการแพทย์ รมย์รวินท์ คลินิกกล่าวว่า “การเปิดตัว The Next Gen Ambassador ของรมย์รวินท์ คลินิกในครั้งนี้ถือเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์รูปแบบใหม่อีกขั้น ซึ่งคุณจิงจิง ถือเป็นตัวแทนของคนเจนฯ ใหม่ที่ดูดีและมีความมั่นใจอย่างแท้จริง ตอบโจทย์กับเราที่ต้องการให้ทุกคนมีความมั่นใจและดูดีในแบบของตัวเองในงานนี้เรายังได้เปิดตัวแคมเปญLifting Select ที่ถือเป็นความภูมิใจร่วมกันของรมย์รวินท์คลินิกเพราะเป็นเทคนิคพิเศษที่คิดค้นจากทางเราโดยเฉพาะ เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในเทรนด์การดูผิวพรรณประจำปี 2024อย่างแน่นอน เทคนิคพิเศษนี้จะเป็นการวิเคราะห์ใบหน้าพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินแผนการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ของเราเพราะด้วยประสบการณ์ของรมย์รวินท์จึงถ่ายทอดออกมาเป็นเทคนิคพิเศษผสานกับเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาของแต่ละคนได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะ”ร่วมค้นพบความงดงามบนใบหน้าในแบบที่เป็นคุณกับ Lifting Select ที่รมย์รวินท์คลินิกทุกสาขาทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ romrawinclinic