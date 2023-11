เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) รับโล่เกียรติคุณ สาขา Best Beauty Award จาก DKSH

กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.thผู้มีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด ที่มีส่วนผสมของ Delphinol® Maqui berry extract เพื่อความงาม ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” ที่นำนวัตกรรมแห่งการบำรุงผิวด้วยสารสกัด "เดลฟินิดิน (Delphinidin) จาก มากิเบอร์รี่" ผสานนวัตกรรมคอลลาเจน 2 สัญชาติ Wellnex คอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่น และ Collective ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากฝรั่งเศส มีกรดอะมิโนโมเลกุลขนาดเล็ก ดูดซึมเร็ว คัดสรรคอลลาเจนชนิดที่ 1 (Collagen type I) และ คอลลาเจนชนิดที่ 3 (Collagen type III) ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงที่ต้องการดูแลผิวพรรณ รวมถึงผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ที่ต้องการดูแลผิวพรรณ โดยไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์ครูก้อย นัชชา เผยว่า เดลฟินิดิน (Delphinidin) คือ สารสกัดจากมากิเบอร์รี่ (Maqui berry) ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มไทไซยานิน (Anthocyanin) ชื่อว่า “เดลฟินิดิน (Delphinidin)” หรือรู้จักภายใต้เครื่องหมายการค้า Delphinol® จาก บริษัท Anklam Extrakt ประเทศเยอรมนี โดยมีค่า ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) หรือ ความสามารถในการยับยั้งต้านอนุมูลอิสระได้ถึง 30,852 mol.TE/g มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในตระกูลเบอร์รี่ ช่วยต้านค่าการอักเสบ ช่วยลดเม็ดสี ชะลอการหดสั้นขอเทโลเมียร์ เทโลเมียร์ (Telomere)เทโลเมียร์ (Telomere) คือ ส่วนที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซมทำหน้าปกป้อง DNA ไม่ให้ถูกทำลาย เมื่อแรกเกิด เทโลเมียร์ในเซลล์มีความยาวมากที่สุด และทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อการเติบโตและซ่อมแซมร่างกาย เทโลเมียร์จะค่อยๆ หดสั้นลงเรื่อยๆ ตามธรรมชาติ เมื่อเทโลเมียร์หดสั้นลงเรื่อยๆ จนหมดจะทำให้ไม่สามารถแบ่งเซลล์ใหม่ได้อีก DNA จะถูกทำลาย เซลล์เสื่อมและเกิดความชราของผิวและร่างกาย ขณะเดียวกันยังมีรายงานวิจัยหลายฉบับได้ศึกษาพบว่าความยาวของเทโลเมียร์ที่สั้นลงยังส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากอีกด้วยโดยมีรายงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Science News of Anklam Extrakt GmbH ปี 2019 พบว่าสารสกัด Delphinol ช่วยลดอัตราการหดสั้นของเทโลเมียร์หลังทาน 8 สัปดาห์ ได้มากถึง 51% แต่ต้องมีปริมาณ Delphinol 60 มิลลิกรัม ต่อวันซึ่ง “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ที่มีปริมาณ Delphinol 60 มิลลิกรัม สูงสุดในท้องตลาด จึงตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงที่ต้องการดูแลผิวพรรณ รวมถึงผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ที่ต้องการดูแลผิวพรรณ โดยไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์ ซึ่งแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลอดที่เน้นที่ผิวพรรณเพียงอย่างเดียว แต่ “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย” นอกจากจะได้ผิวพรรณที่ดีแล้ว ยังช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ ภายใต้สโลแกน “สวยได้ลูก”“เพราะ คอลลา เทโล บาย ครูก้อย มีการเพิ่มสารสกัดจาก เดลฟินิดิน (Delphinidin) เพื่อช่วยลดการหดสั้นของเทโลเมียร์ สรุปง่ายๆ คือ ถ้าเทโลเมียร์สั้นไข่แก่ มีโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผิดปกติสูง เทโลเมียร์ยาวโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผลิตปกติต่ำลง เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่ครูก้อยเพิ่ม สารสกัด Delphinol® ใน คอลลา เทโล เพื่อช่วยลดอัตราการหดสั้นของ เทโลเมียร์ (Telomere) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ให้กับผู้เตรียมตั้งครรภ์” ครูก้อย นัชชา กล่าวมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2020 ผู้ทดสอบ 16 คน ทาน Delphinal ขนาด 60 mg ต่อวัน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า หลังรับประทาน 8 สัปดาห์ ผิวขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งใน “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” มีสารสกัด Delphinol® 60 มิลลิกรัม ใน 1 ซอง สำหรับชงดื่มต่อ 1 วัน บรรจุกล่องละ 30 ซอง วางจำหน่ายราคากล่องละ 1,990 เลขที่ อย. 74-1-07455-5-0985โดยโล่เกียรติคุณ Best Beauty Award จาก DKSH ที่ทาง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับในครั้งนี้ เป็นการการันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน แบรนด์ “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” ที่มีสารสกัด Delphinol® สูงที่สุดในท้องตลาดครูก้อย นัชชา กล่าวด้วยว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้รับโล่เกียรติคุณการันตีคุณภาพในการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” และครูก้อยจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีๆ สำหรับผู้ที่วางแผนเตรียมตั้งครรภ์และผู้ที่มีบุตรยากที่รอคำปรึกษาและรอความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากจากครูก้อย”