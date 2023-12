“เจ-ปั่น” นำทัพศิลปินกว่า 20 ชีวิต จัดเต็มบทเพลงยุค 80s - 90s ในคอนเสิร์ต “Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance”

ความสนุกกำลังใกล้เข้ามาแล้วกับคอนเสิร์ตที่ถูกกล่าวขานถึงความมัน พร้อมส่งมอบทั้งความสุข ความสนุกสนาน ในบรรยากาศริมทะเลสุดชิลล์ พาคุณย้อนวันวานไปกับเหล่าศิลปินระดับตำนานยุค 80s - 90s กว่า 20 ชีวิต กับคอนเสิร์ต “Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance” นำโดย เจ-เจตริน วรรธนะสิน, นูโว, แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมย์, ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, มัม ลาโคนิค, อุ้ย-รวิวรรณ จินดา, ปิง & ชมพู ฟรุตตี้, ต้า MR.TEAM, ฟอร์ด-สบชัย ไกรยูรเสน, ปราโมทย์ วิเลปะนะ, ตุ๊ก-วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, เจี๊ยบ-นนทิยา จิวบางป่า และ เกล ดีล่า เตรียมพร้อมระเบิดความสนุกกัน ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่าน Line Official @Laboumfestivalเจ-เจตริน วรรธนะสิน เจ้าพ่อเพลงแร็พยุค 90s กล่าวถึง “คอนเสิร์ตในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินยุค 80s - 90s รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปร่วมมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทุกคนท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล จึงอยากชวนทุกคนให้ฟิตร่างกายมาให้ดีพร้อม เพราะงานนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอน มาร่วมสนุกสนานแดนซ์แบบสุดเหวี่ยงไปด้วยกันนะครับ”ด้าน ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว เจ้าพ่อเพลงรักระดับตำนานของเมืองไทย กล่าวว่า “ในบรรยากาศริมทะเลหัวหินคุณจะได้ดื่มด่ำกับบทเพลงหลากหลายสไตล์จากศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยกว่า 20 ท่าน คอนเสิร์ตนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของแฟนเพลงทุกคน อย่าลืมชวนคนรักและคนในครอบครัวมาร่วมซึมซับความสุขสนุกสนานในคอนเสิร์ตนี้กันนะครับ”สำหรับคอนเสิร์ต “Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance” เริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ โดย VIP Zone ราคา 10,000 บาท/คู่ ที่นั่งคู่สุดพิเศษ ยกพื้นสูง 60 เซนติเมตร เต็มอิ่มทุกอรรถรสบนเวที ห้องน้ำสะดวกสบาย พร้อมอิ่มอร่อยไปกับ Exclusive Dinner Buffet รับรองโดย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และ Grass Zone ราคา 2,000 บาท/ท่าน โซนสนามหญ้านั่งชิลล์ ฟรีสไตล์กันได้แบบเต็มที่Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดการซื้อบัตรได้ที่ Line Official @Laboumfestival คลิก https://bit.ly/LA-BOUM และ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : La Boum Music Festival