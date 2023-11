ฟาร์มเฟส คืนแรกฟินเวอร์! 4 ศิลปิน เปิดงานสุดอลัง ท่ามกลางอุณหภูมิ 18 องศา

ประเดิมคืนแรกก็ปังสุดๆ แล้ว สำหรับคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กับ Farm Festival On The Hill คอนเสิร์ตกลางแจ้งท่ามกลางขุนเขากับบรรยากาศลมหนาว ณ ไร่สิงห์ปาร์คจ.เชียงราย ซึ่งจัดหนักจัดเต็มต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว เรียกว่ายิ่งใหญ่เหมือนเดิม เพิ่มเติมกับปีที่ 10 ด้วยความเย็น 18 องศาคืนแรก 4 ศิลปิน เอิ๊ต ภัทรวี, Tee JETS, อิ้งค์ วรันธร และ หนุ่ม กะลา ประเดิมเปิดเวที ซึ่งทั้งหมดฟินพอๆ กับหนุ่มเหนือสาวเหนือที่ตบเท้าเข้าร่วมงานนับหมื่นคนเพราะความเย็นที่ได้สัมผัส และแม้จะหนาวเย็นกว่าทุกๆ ปี แต่เหล่าศิลปินเต็มที่มาก จัดหนักจัดเต็มร้องและเอนเตอร์เทนคนดูสุดๆ โดยสาวเอิ๊ตขึ้นเวทีก่อนใครในเวลา 1 ทุ่มตรง ตามด้วยหนุ่ม Tee JETS ก่อนที่หนึ่งในควีนแห่งวงการเพลงอย่าง อิ้งค์ วรันธร จะโชว์พลังเสียงใส และปิดท้ายค่ำคืนด้วย หนุ่ม กะลา ที่ขนเอาเพลงฮิตตั้งแต่ยุค 90 มาขับกล่อมหนุ่มสาวชาวเชียงรายนอกจากเวทีใหญ่แล้ว Farm Festival On The Hill ยังมีมินิคอนเสิร์ตในช่วงเวลา 17.00-18.30 น. โดยเวทีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ ซึ่งคืนแรกนี้ศิลปิน TALAY และ BOSS THAPANAT ขึ้นเวทีสร้างสีสันอะนะ! นั่งยัน นอนยัน ยืนยัน 10 ครั้งกันไปเลย ว่าถ้าตบเท้าเข้างาน Farm Festival On The Hill แล้ว ไม่มีผิดหวังแน่นอน เพราะนอกจากคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ภายในงานยังมีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายซุ้มให้เลือกสรรแบบจุใจ พร้อมโชว์บอลลูนขึ้นสู่น่านฟ้าเชียงราย ซึ่งจัดว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน! แหม่ ความบันเทิงจุใจขนาดนี้ หนึ่งปีมีครั้งเดียว บอกเลยว่าห้ามพลาด!#ฟาร์มเฟสมันจึ้งมาก #Singha Park Chiangrai #Farmfestivalonthehill2023 #10ปีฟาร์มเฟส