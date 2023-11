“ฟอร์ด ฐิติพงศ์” จัดงานวันเกิดทำบุญร่วมกับแฟน ๆ พร้อมเซอร์ไพร์สโชว์ และแขกรับเชิญสุด Exclusive

ผ่านไปแล้วสำหรับงานวันเกิดครบรอบอายุ 23 ปี ของนักแสดงหนุ่มหล่อ จิตใจดี มากความสามารถ “ฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย” ที่ตั้งใจจัดงานวันเกิดของปีนี้แบบสร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยชวนแฟน ๆ ชาว #ComeFortZon ลงชื่อร่วมงานฟรี ให้ได้มีส่วนร่วมกันมอบสิ่งดี ๆ กับงานที่ใช้ชื่อสุดเก๋ว่า “Fort The Ocean” จัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ Bravo Hall ชั้น4 @Bravo BKK (Show DC) ภายในงานมีการเปิดจำหน่ายกระเป๋าที่ผลิตมาจากการนำขวดน้ำมารีไซเคิลรุ่น Limited Edition ของแบรนด์ Trofi (โทร-ฟี่) เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ทะเลไทยโชว์เริ่มต้นด้วย หนุ่มฟอร์ดออกมาจากบอลลูนสีสดใสออกมาพบกับแฟนๆ โชว์เสียงร้องในเพลง “พรหมลิขิต”, “รักคุณเข้าแล้ว” เล่นเกมส์รอบแรก ตามมาด้วยโชว์ความสามารถในการเป่าแซกโซโฟน (Saxophone) ในเพลง “เหมือนเคย” และ “If I ain't got you” จากนั้นแขกคนพิเศษคนแรก พี่โก้ มิสเตอร์ แซกแมน (KOH Mr.Saxman) ออกมาร่วมโชว์กับฟอร์ดในเพลง “The One You Love” ต่อด้วยเล่นมินิเกมส์กับแฟนคลับ จากนั้นแฟน ๆ ได้กรี๊ดกันต่อกับโชว์ของคู่จิ้นสุดฟิน #ฟอร์ดพีท ในเพลง “คู่กัด” ตามมาด้วยโชว์ของแก๊งค์เด็กบรรยากาศรักครบทีม “ฟอร์ด พีท บอส โนอึล” ในเพลง “บูมเมอแรง” ปิดจบโชว์ไปแบบประทับใจ#YouAreFortTheOcean#ComeFortZone #FortFTS #FortTheOcean #BabyFeat