“นิวแซน-ณดล ณ บางช้าง” คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 Final Show Mister Bear Bangkok 2024 เป็นตัวแทนคนไทยเพื่อไปประกวดเวที Mister Bear International

เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มสมกับที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย สำหรับ Mister Bear Bangkok 2024 เวทีการประกวดสำหรับผู้ชายหุ่นหมีรอบตัดสิน โดยงานจัดขึ้น ณ Beat Active ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย2ผู้ถือลิขสิทธิ์สุดคุณภาพอย่าง "คุณพงศธร อาชวพงศกร" ประธานบริษัท วิชวลไลซ์ แล็บ จำกัด ร่วมกับ "คุณเรวัต ตุ่นต้น"สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเฟ้นหาผู้ชายหุ่นหมี ที่มีความสามารถหลากหลาย และมีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนหุ่นหมีในสังคม โดยผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของคนไทยในการไปประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างเวที Mister Bear International 2024ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการชื่อดังหลายท่าน ประกอบด้วย “ตี๋-ธเนษฐ ลักษณะวิลาศ” กูรูนางงามชื่อดังของไทย “นิก เดอะสตาร์นักร้อง นักแสดงที่มีความสามารถ และ “บุ๊ค-คมสัน ศรีมงคลศิริ” รองอันดับ 4 Mister Supranational 2023 พร้อมโชว์สุดพิเศษจากนักร้องคุณภาพมากมายอาทิ เช่น Bom Slayerz , 101KGการประกวดถูกแบ่งออกเป็นรอบต่าง ๆ ทั้งรอบชุดประจำชาติ, รอบชุดว่ายน้ำ Presented By Beat Active, รอบชุด Hot Nerd Presented By GQ Apparel และรอบชุด Formal Wear (ชุดทักซิโด้) โดยครั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล Mister Bear Bangkok 2024 คือ นิวแซน ณดล ณ บางช้างรองอันดับ1 หมายเลข 29 ต้า จิณณ์วิชญ์ ญาณพัฒน์ชนนรองอันดับ2 หมายเลข 30 ตุลย์ ภควินทร์ วรงค์และรางวัลพิเศษ1.รางวัล Mister Bear Active By BEAT Activeผู้ที่ชนะ : หมายเลข 26 นิวเเซน ณดล ณ บางช้าง2.รางวัล Mister Bear Best GQ Apparelผู้ชนะ : หมายเลข 16 ปั๊ม ธนกร รื่นเกษร3.รางวัล Mister Bear Best Seller : หมายเลข 24 เจมส์ คณิตพงศ์ จิตต์โสภณและรางวัลพิเศษรางวัล Best National Costumeผู้ชนะ : หมายเลข 24 เจมส์ คณิตพงศ์ จิตต์โสภณสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ1"นิวแซน" ณดล ณ บางช้างMr.Bear Bangkok 2024เคยมีผลงานวงการบันเทิงที่ผ่านมา• บท "พยาบาลต๋อย" จากซีรีส์ ทริอาช The Seriesทาง AISPlay และ ช่อง 3HD (2565)• บท "ชัชวาลย์" จากซีรีส์ บ้านโชคดี ตอน หนทางวิบัติ ทางช่อง ไทยรัฐทีวี (2565)🎥 โฆษณา 🎥• Mobile Legends Game (2023)• Fitness First Asia (2022)• Winamax (2022)• KTB Palladium : Debit Card (2019)• AIS (2018)📸ผลงานถ่ายแบบ (Plus Size Model)M2S Basics / ARJDBB / Mavrrick / Gentle Bear BKK / Coolshirts / Yakyim / Lost:Bear / Pinky Tailor Suit /Jombhol Uniform / Big Man / Bulltusและได้รับเลือกเป็นนายแบบพลัสไซส์ ในแคมเปญ Diversity ของแบรนด์ ยืดเปล่า🖥️ รายการทีวี / เกมโชว์ 🖥️• แฟนกันวันเดย์ เทป ปิงปอง ธงชัย• Take Guy Out Season 5• The X Factor Thailand : Big Snaxร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับ นิวแซน ณดล ณ บางช้าง ในฐานะตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างเวที Mister Bear Bangkok 2024 เร็วๆนี้ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook : Mr.Bear BangkokInstagram : Mr.Bear BangkokYoutube : Mr.Bear BangkokWebsite : www.Misterbearinternational.com