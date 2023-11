ยิ่งใหญ่ สมการรอคอยรอบ Final Show Mister Bear Bangkok 2024 “นิวแซน-ณดล ณ บางช้าง” คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1

เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มสมกับที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย สำหรับเวทีการประกวดสำหรับผู้ชายหุ่นหมีรอบตัดสิน โดยงานจัดขึ้น ณ Beat Active ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย2ผู้ถือลิขสิทธิ์สุดคุณภาพอย่างประธานบริษัท วิชวลไลซ์ แล็บ จำกัด ร่วมกับสำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเฟ้นหาผู้ชายหุ่นหมี ที่มีความสามารถหลากหลาย และมีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนหุ่นหมีในสังคม โดยผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของคนไทยในการไปประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีภายในงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการชื่อดังหลายท่าน ประกอบด้วยกูรูนางงามชื่อดังของไทย “นิก เดอะสตาร์นักร้อง นักแสดงที่มีความสามารถ และ “บุ๊ค-คมสัน ศรีมงคลศิริ” รองอันดับ 4 Mister Supranational 2023 พร้อมโชว์สุดพิเศษจากนักร้องคุณภาพมากมายอาทิ เช่น Bom Slayerz , 101KGการประกวดถูกแบ่งออกเป็นรอบต่าง ๆ ทั้งรอบชุดประจำชาติ, รอบชุดว่ายน้ำ Presented By Beat Active, รอบชุด Hot Nerd Presented By GQ Apparel และรอบชุด Formal Wear (ชุดทักซิโด้) โดยครั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล Mister Bear Bangkok 2024 คือรองอันดับ1 หมายเลข 29 ต้า จิณณ์วิชญ์ ญาณพัฒน์ชนนรองอันดับ2 หมายเลข 30 ตุลย์ ภควินทร์ วรงค์และรางวัลพิเศษ1.รางวัล Mister Bear Active By BEAT Activeผู้ที่ชนะ : หมายเลข 26 นิวเเซน ณดล ณ บางช้าง2.รางวัล Mister Bear Best GQ Apparelผู้ชนะ : หมายเลข 16 ปั๊ม ธนกร รื่นเกษร3.รางวัล Mister Bear Best Seller : หมายเลข 24 เจมส์ คณิตพงศ์ จิตต์โสภณและรางวัลพิเศษรางวัล Best National Costumeผู้ชนะ : หมายเลข 24 เจมส์ คณิตพงศ์ จิตต์โสภณสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ1"นิวแซน" ณดล ณ บางช้างMr.Bear Bangkok 2024เคยมีผลงานวงการบันเทิงที่ผ่านมา• บท "พยาบาลต๋อย" จากซีรีส์ ทริอาช The Seriesทาง AISPlay และ ช่อง 3HD (2565)• บท "ชัชวาลย์" จากซีรีส์ บ้านโชคดี ตอน หนทางวิบัติ ทางช่อง ไทยรัฐทีวี (2565)🎥 โฆษณา 🎥• Mobile Legends Game (2023)• Fitness First Asia (2022)• Winamax (2022)• KTB Palladium : Debit Card (2019)• AIS (2018)📸ผลงานถ่ายแบบ (Plus Size Model)M2S Basics / ARJDBB / Mavrrick / Gentle Bear BKK / Coolshirts / Yakyim / Lost:Bear / Pinky Tailor Suit /Jombhol Uniform / Big Man / Bulltusและได้รับเลือกเป็นนายแบบพลัสไซส์ ในแคมเปญ Diversity ของแบรนด์ ยืดเปล่า🖥️ รายการทีวี / เกมโชว์ 🖥️• แฟนกันวันเดย์ เทป ปิงปอง ธงชัย• Take Guy Out Season 5• The X Factor Thailand : Big Snaxร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับ นิวแซน ณดล ณ บางช้าง ในฐานะตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างเวที Mister Bear Bangkok 2024 เร็วๆนี้ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook : Mr.Bear BangkokInstagram : Mr.Bear BangkokYoutube : Mr.Bear BangkokWebsite : https://www.Misterbearinternational.com