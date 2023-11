กับเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นในเมือง “ซาเลม” ที่ได้ค้นพบมีดต้องคำสาปปริศนา และปลุกปีศาจร้ายขึ้นมาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว จนทำให้ “มาร์คัส” (อาซา บัตเตอร์ฟิลด์) หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นถูกปีศาจเข้าสิง และบังคับให้พวกเขาต้องเล่นเกมสุดระทึก โดยที่กติกาครั้งนี้ไม่ได้หาผู้ชนะ แต่หาผู้รอดชีวิตเท่านั้นนำทีมสั่นประสาทท้าเกมซาตาน โดย “อาซา บัตเตอร์ฟิลด์” นักแสดงหนุ่มที่คุ้นเคยกันดีจากซีรีส์ Sex Education และ “นาตาเลีย ไดเออร์” นักแสดงสาวจากซีรีส์สุดฮิตอย่าง Stranger Things พร้อมด้วย “เบนจามิน อีวาน เอนส์เวิร์ธ” หนุ่มน้อยฝีมือดีจากซีรีส์บ้านหลอน The Haunting of Bly Manor การันตีผวาหนักจาก สตูดิโอ AGBO โดยพี่น้องรุซโซผู้กำกับภาพยนตร์ปรากฏการณ์อย่าง Avengers: Endgameจากเกมวัยเด็กสุดคลาสสิก อัปเลเวลสู่เกมปีศาจสุดสยอง คอหนังเขย่าขวัญจงเตรียมตัวแล้วกรีดร้องกันให้สุดในภาพยนตร์สยองขวัญส่งท้ายปี All Fun and Games ปลุกเกมนรก 14 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์