Marvel ระส่ำหนัก! ผกก. Avengers ภาคต่อไปขอถอนตัว

ภาพยนตร์ Avengers ตอนที่ 5 ที่ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Avengers: Kang Dynasty ยังมีกำหนดฉายในฤดูร้อนอีก 2 ปีข้างหน้า คือ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2026 เหมือนเดิม แต่ดูเหมือนว่าหนังคงต้องหาผู้กำกับคนใหม่มาแทนที่ เดสติน แดเนียล เครตตันเดสติน แดเนียล เครตตัน เคยกำกับ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ที่ทำรายได้รวม 432 ล้านเหรียญสหรัฐ จนถูกวางตัวให้กำกับทั้งภาคต่อของ Shang-Chi และ Avengers: Kang Dynasty แต่สุดท้าย เครตตัน ได้ตัดสินใจที่จะถอนตัวจากการกำกับหนังฟอร์มใหญ่อย่าง Avengers เพราะปัญหาเรื่องตารางการทำงาน แต่ยังยืนยันจะทำงานกับ Marvel Studios และ Disney ต่อไปปัจจุบัน เดสติน แดเนียล เครตตัน กำลังยุ่งอยู่กับซีรีส์ Wonder Man ของ Marvel Studios/Disney+ ที่เขาทำหน้าที่อำนวยการสร้างMarvel ที่รุ่งเรืองมาเกิน 10 ปีกำลังเผชิญหน้ากับกระแส "เบื่อ" ของแฟน ๆ อย่างหนัก ล่าสุด The Marvels เปิดตัวอย่างน่าผิดหวัง และทำรายได้ในสุดสัปดาห์ต่ำที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของ Marvel