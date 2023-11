งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตร หวังสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง (Run for Fisheries ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิภาพกรมประมง เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานรับใช้ประชาชนต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน นำทีมโดย “บัญชา สุขแก้ว” รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย “ถาวร ทันใจ” รองอธิบดีกรมประมง “ประพันธ์ ลีปายะคุณ” รองอธิบดีกรมประมง “มานพ หนูสอน” รองอธิบดีกรมประมง และ “เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์” อดีตอธิบดีกรมประมง“บัญชา สุขแก้ว” รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง 97 ปี กรมประมง” (Run for Fisheries) ณ กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันนี้นอกเหนือจากภารกิจหลักของกรมประมง เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่จะต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมงปีที่ 97 ในปีพุทธศักราช 2566 จึงก่อเกิดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง 97 ปี กรมประมง” (Run for Fisheries) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมประมงมีกิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมประมงต่อไป ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน และนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับงานวิ่ง Run for Fisheries เป็นอย่างดี กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิ่งทุกท่านจะมีความสุขและรอยยิ้มกับงานครั้งนี้ เพราะเราตั้งใจจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อสุขอนามัยที่ดีไปพร้อม ๆ กัน”