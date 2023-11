"ลิซ่า" โพสต์เยือนบัคกิงแฮม ชาวเน็ตถามตกลงนี่ "ลิซ่า" หรือ "เอลซ่า"

แน่นอนว่าที่ถูกจับตามากที่สุดก็เห็นจะเป็นทางด้านสมาชิกสาวไทยอย่าง "ลิซ่า" ในชุดราตรีสีเขียวอ่อนแตกต่างจากเพื่อนร่วมวงของ George Hobeika สนนราคาของชุดนี้อยู่ที่ 10,000เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.5 แสนบาท ซึ่งกับชุดเดรสยาวประดับด้วยผ้าคลุมทรงเคปที่โอบไหล่นั้นก็ทำให้หลายคนมองความงามของเธอว่าดูงามสง่าดุจเจ้าหญิงกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดสาวลิซ่าเองก็ได้มีการโพสต์ภาพระหว่างเยือนพระราชวังบัคกิงแฮมออกมาแล้วพร้อมข้อความระบุว่า...It has been such a great honor to be part of this special Korean State Banquet at the Buckingham Palace (ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงพิเศษของรัฐเกาหลีที่พระราชวังบักกิงแฮม)