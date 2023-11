"แบล็กพิ้งค์" เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 รับเครื่องราชฯ MBEs (คลิป)

หลัง 4 สาวตกเป็นข่าวฮือฮากับการกับการร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังบัคกิงแฮมเพื่อต้อนรับประธานาธิบดี ยุนซอกยอล แห่งเกาหลีใต้กับคิมคอนฮี สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ซึ่งจัดโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และ พระราชินี คามิลลา แห่งราชวงศ์อังกฤษเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมาโดยในงานดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ยังได้เอ่ยชื่อทั้งสี่สาวด้วยความชื่นชมในฐานะทูตของ COP26 ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติรวมทั้งมีปฏิสันถารกับทั้ง 4 จนกลายเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ไปแล้วนั้นล่าสุดทางอินสตาแกรมของสำนักพระราชวังแห่งสหราชอาณาจักรยังได้มีการเผยภาพประทับใจ เมื่อสมาชิกทั้ง 4 นั้นได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 อีกครั้งเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBEs หรือ Member of the Most Excellent Order of the British Empireนอกจากนี้ในคลิปดังกล่าวยังมีการใช้เพลง DDU-DU DDU-DU ของพวกเธอประกอบด้วย