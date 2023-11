คู่จิ้นขวัญใจมหาชน “ฟรีน-เบคกี้” นำทีมบวงสรวงภาพยนตร์ "URANUS2324" เตรียมใจฟูกับหนังไซไฟอวกาศฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของไทยโดย “เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ”

“URANUS2324” ภาพยนตร์ไซไฟอวกาศ High Concept สัญชาติไทยเรื่องแรก ที่ VelCurve Studio ตั้งใจทำแบบขอฉีกทุกขีดจำกัดของวงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งหลังจากที่ได้ปล่อยภาพยนตร์ตัวอย่างลงทางโซเชียลก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีผู้ชมเข้าดูถึงล้านครั้งภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ URANUS2324 ยังได้โกอินเตอร์เข้าร่วมงาน Asian Contents & Film Market 2023 (ACFM) and 28th Busan International Film Festival (BIFF) ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ และ งาน TIFFCOM 2023 and 36th Tokyo International Film Festival (2023) ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติที่ต้องการนำหนังไปฉายในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมด้าน Soft Power ของไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย“ฟรีน-สโรชา” เล่าว่า ด้วยเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างห่างไกลตัวแบบมัลติเวิลส์แฟนตาซีมาก เราต้องใช้จินตนาการในการเล่น เพราะในเรื่องฟรีนรับบทเป็นนักบินอวกาศที่มีความฝันเกี่ยวกับดวงดาวท้องฟ้า และเป็นครั้งแรกของฟรีนด้วยในการขึ้นสลิงในการถ่ายทำเพื่อให้ได้ภาพที่อยู่ในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บอกเลยว่าตื่นเต้นมากจนแอบกังวลว่าจะทำได้หรือเปล่า อยากให้ทุกคนรอติดตาม หนังไทยแนวใหม่ ที่รับรองว่าทุกคนจะอินและฟินกับเรื่องราวความรักอวกาศไปตาม ๆ กันแน่นอนค่ะ“เบคกี้-รีเบคก้า” เปิดใจว่า เรื่องนี้บอกเลยว่าเราทั้งคู่ตื่นเต้นมาก ๆ กับการที่จะได้เปิดกล้องแบบเต็มตัว โดยก่อนหน้านี้เรามีเวิร์คช้อปด้วยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เบค มีไปเรียนดำน้ำเพิ่มเติมเพราะในเรื่องต้องรับบทเป็นนักดำน้ำโอลิปิคแบบฟรีไดร์ฟเวอร์ที่ต้องดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึก เลยต้องมีการเรียนให้ชำนาญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำน้ำ ทั้งฟรีนและเบคเราทุ่มเทกับหนังเรื่องนี้มาก อยากให้ออกมาสมจริงและดีที่สุด ยังไงก็ขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์คู่เรื่องแรกของเรา URANUS2324 ด้วยนะคะ”บอส คีตะวัฒน์ ชินโคตร“ CEO & Executive Producer เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ เปิดเผยว่า เวลเคิร์ฟ เรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจจากโปรดักชั่นเฮาส์ สู่การเป็น One Stop Service ที่จะให้บริการแบบครบวงจรด้านงานโปรดักชั่นทุกแขนง รวมไปถึงการเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพื่อบุกตลาดความบันเทิงไปทั่วโลก เราต้องการที่จะนำเสนอ Soft Power ของไทยให้ทั่วโลกได้เห็นจริง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โลเคชั่นหลักจะเป็นทะเล ที่จังหวัดพังงา อยากทุกคนและแฟนคลับทั่วโลกได้เห็นความสวยงามที่ล้ำค่านี้ รวมไปถึงการนำเสนอความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร การกิน การแต่งกาย ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลังพยายามผลักดันในเรื่อง Soft Power ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยด้าน ”เจมส์ ธนดล นวลสุทธิ์“ CCO & Film Director ที่รับหน้าที่กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า URANUS2324 ถือว่าเป็นโปรเจ็กต์ที่ยากและท้าทายมาก เรียกว่าไม่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่แค่คนดูเท่านั้น แต่ในส่วนของงานด้านโปรดักชั่นทุกอย่างก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกัน เรามีการศึกษาข้อมูล รีเสิร์ชทุกอย่างแบบลงลึก ในทุกรายละเอียด โดยมีการระดมทีมงานระดับแถวหน้าของไทยในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการกำกับภาพ ออกแบบการผลิตด้านดีไซน์ ตลอดจนเรื่องของ กราฟิก ซีจีและเอฟเฟกค์ต่าง ๆ เพื่อเนรมิตงานโปรดักชั่นให้ URANUS2324 เป็นหนังแนวไซไฟอวกาศครั้งแรกของไทย ที่พร้อมจะเฉิดฉายในตลาดภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศอย่างภาคภูมิ“URANUS2324” (ยูเรนัส2324) เป็นการเล่าเรื่องราวของโลกคู่ขนาน ที่มีระยะทางความห่างไกลหลายพันล้านกิโลเมตร จาก "ใต้ลึกมหาสมุทร" สู่ "ดาวยูเรนัส" ที่ ลินรดา (ฟรีน-สโรชา) รับบทเป็นนักบินอวกาศ และ แคท (เบคกี้-รีเบคก้า) รับบทเป็นนักดำน้ำ กับบทพิสูจน์ของความรัก ที่แม้จะไกลกันสักเท่าไรแต่ความรักยังคงสื่อถึงกันเสมอ เพราะ “ความรัก จะนำทาง เรา ให้มา เจอกัน” เตรียมฟินทั่วประเทศพร้อมกันปีหน้า 2567 แฟนคลับไทยและต่างประเทศปักหมุดไว้ได้เลยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook: VelCurve Studio Instagram: @velcurvestudio Website: URANUS2324 แหล่งรวม Community ที่จะให้แฟนคลับทั่วโลกรับข่าวสารของ URANUS2324 ก่อนใคร รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักแสดง พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ มากมาย สุดเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอน#URANUS2324 #VelCurvestudio #Uranus2324xFreenBecky #VelCurveStudioXFreenBecky #FreenBecky #VelCurveStudio #ฟรีนเบค #Uranus2324