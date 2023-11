เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) เปิดตัว “เฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย” คัดสรร โพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ที่ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์ 27 พันล้านตัว เจ้าแรกในไทย

ตอกย้ำผู้นำอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และคอมมูนิตี้เพจยอดนิยมให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีบุตรยาก BabyAndMom.co.th เปิดตัวคัดสรรโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ที่ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์ 27 พันล้านตัวเจ้าแรกในไทย ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน ตอบโจทย์สตรีเตรียมตั้งครรภ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า เฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย (Ferty Probiotics By KruKoy) พัฒนามาเพื่อผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์โดยเฉพาะ คัดสรรจุลินทรีย์ชนิดดี ที่มีผลวิจัยรับรองว่าเป็นโพรไบโอติกส์ที่ส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ ตอบโจทย์ผู้หญิงวางแผนเตรียมตั้งครรภ์ที่กังวลเรื่องปัญหาท้องผูก หรือ ต้องการเสริมโพรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลสุขภาพในองค์รวม เนื่องจาก 70% ของภูมิคุ้มกันเริ่มต้นที่ลำไส้ ลำไส้จึงเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆ ที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ในร่างกาย ทั้งระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบขับถ่าย รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์ หากลำไส้อ่อนแอ ทำงานได้ไม่ดี ร่างกายจะป่วยง่ายตามไปด้วย และหากเชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายไม่สมดุล มีจุลินทรีย์ชนิดไม่ดี มากกว่าจุลินทรีย์ชนิดดี (Probiotics) ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆ ที่คาดไม่ถึงได้ โดยเฉพาะโรคทางสูติศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากตามมา ดังนั้นหากระบบลำไส้ดูดซึมดี ขับถ่ายดี จะช่วยให้ภูมิคุ้มกัน และระบบเจริญพันธุ์ดี ตามมาด้วยกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก BabyAndMom.co.th กล่าวเสริมว่า กว่า 7 ปี ที่เปิดเพจ babyandmom.co.th ให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อนำเสนอเคล็ดลับการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ ทั้งบำรุงไข่ ปรับสมดุลฮอร์โมน มดลูก และบำรุงสเปิร์มสำหรับผู้มีบุตรยากก่อนเข้าสู่กระบวนทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และให้คำปรึกษาเตรียมตั้งครรภ์แก่ผู้มีบุตรยากจำนวนมาก ทำให้ทราบ Pain Point ของผู้มีบุตรยากเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาท้องผูกขณะเตรียมตัวใส่ตัวอ่อนของผู้ที่อยู่ในกระบวนการทำอิ๊กซี่ (ICSI) ปัญหาช่องคลอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ในช่องคลอดไม่สมดุล รวมถึงภาวะร่างกายอักเสบที่ก่อให้เกิดเกิดโรคทางสูติศาสตร์ตามมา อาทิ การติดเชื้อในช่องคลอด , ท่อนำไข่อุดตัน , ภาวะ PCOS รวมถึงภาวะที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่งผลต่อการใส่ตัวอ่อนล้มเหลว ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากตามมานอกจากนี้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ที่ลดลง ทั้งใน ลำไส้ รก หรือช่องคลอดในทางที่ลดลง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ ตามมา เช่น ท้องเสียได้ง่าย การดูดซึมอาหารไม่ดี มีอาการท้องผูก ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่าย หรือ ติดเชื้อบริเวณช่องคลอด หรือแม้แต่ในคุณแม่ที่คลอดและให้นมบุตร การคลอดธรรมชาติลูกน้อยจะได้รับจุลินทรีย์ที่ดี ผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ แต่ทารกที่ผ่าคลอดจะไม่ได้รับจุลินทรีย์เหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านภูมิต้านทานได้ รวมถึงคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดล้วนมีสาเหตุเชื่อมโยงกับการขาดจุลินทรีย์ชนิดดี (Probiotics) เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จึงได้ศึกษาคิดค้นและพัฒนา“เฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย (Ferty Probiotics By KruKoy)” โพรไบโอติกส์ที่เหมาะกับสตรีเตรียมตั้งครรภ์และคัดสรรสายพันธุ์โพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ ที่ดีต่อระบบลำไส้และภาวะเจริญพันธุ์ และพรีไบโอติกส์ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโพรไบโอติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ - Lactobacillus rhamnosus HN001 (HOWARU® Feminine Health) ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในช่องคลอด ปรับสมดุล pH ในช่องคลอด และยังลดความเสี่ยงการเกิดภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ - Lactobacillus acidophilus La-14 (HOWARU® Feminine Health) ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในช่องคลอด ปรับสมดุล pH ในช่องคลอด - Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Balance) ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ ลดเวลาการขนส่งอาหารในลำไส้ ลดอาการท้องงอืด ลดแก๊สไข่เน่า - Bifidobacterium lactis HN019 (Howaru Balance) ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย ส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น ทั้งการท้องธรรมชาติ และการทำเด็กหลอดแก้ว - Bifidobacterium longum BB536 (Morinaga) จากงานวิจัยพบว่าช่วยให้เชื้อ Bacteroides fragilis ลดลง ซึ่งเป็นเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ - Bifidobacterium breve M-16V (Morinaga) จะช่วยเพิ่มการดูดซึม polyphenol ได้ดีที่สุดในเวลาอันสั้น คือ 50% ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมง - Bifidobacterium breve B-3 (Morinaga) ลดการอักเสบติดเชื้อซึ่งนำไปสู่ภาวะลำไส้รั่ว ทำให้ผนังลำไส้ให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์มากขึ้น - Lactobacillus gasseri ลดการเผาผลาญที่ผิดปกติและป้องกันการเพิ่มน้ำหนักและการสะสมของไขมัน - Lactobacillus crispatus ส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะของผู้หญิง ช่วยรักษาจุลินทรีย์ในช่องคลอดให้เป็นปกตินอกจากนนี้ยังมีสารสกัดจาก อะราบิโนกาแล็กแทน (Arabinogalactan), ผงพีช (Peach Powder), สารสกัดจากส้ม(Blood Orange Extract), สารสกัดจากคามูคามู (Camu Camu Extract) สารสกัดจากมะขามป้อม(Emblica Extract) แคลเซียมแอสคอร์เบตไดไฮเดรต 97% (วิตามินซี), เบต้า-กลูแคน จากยีสต์ (Yeast Beta-Glucan), สารสกัดแบล็กเคอแรนต์ (Blackcurrant Extract),กรดโฟลิก 10% (Folic Acid 10%)นอกจากนี้“เฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย (Ferty Probiotics By KruKoy)”ยังอุดมไป Larch arabinogalactan extract มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ ( Prebiotics ) อาหารของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้และไม่ทำให้ลำไส้บีบตัว ที่อาจส่งผลกับตัวอ่อน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและยังอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ ไฟเบอร์ และ โฟลิค ที่สำคัญสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ อีกด้วยเฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย (Ferty Probiotics By KruKoy) ราคากล่องละ 1,990 บาท ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 15 ซอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.babyandmom.co.th/all-products/ferty-probiotics-by-krukoy หรือติดตามโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ LINE official account: ผ่านทางไลน์แอด : @babyandmom.co.th