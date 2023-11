“หมอธีระ”เผย BA.2.86 มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการระบาดทั่วโลกได้

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า Quick bites on COVID-19



1. BA.2.86 นั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการระบาดทั่วโลกได้



ทีมงานจากสวีเดนเผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine เมื่อ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา



ชี้ให้เห็นว่า ในกลุ่มคนที่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาก่อน หรือกลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ก่อนหน้ามาก่อน แม้จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่ตรวจพบในเลือดและในเยื่อบุทางเดินหายใจอยู่ก็ตาม ก็ยังติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ BA.2.86 ได้



ทั้งนี้ ประกอบกับการที่เราทราบความรู้พื้นฐานที่พบจากการวิจัยก่อนหน้านี้ทั่วโลกว่า สายพันธุ์ BA.2.86 นั้นมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก ทำให้มีสมรรถนะในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันมาก



การศึกษาจากสวีเดนข้างต้น จึงตอกย้ำให้เห็นความสำคัญเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน



2. Long COVID



ทีมงานจากจีนทบทวนองค์ความรู้วิชาการเกี่ยวกับ Long COVID จนถึงปัจจุบัน ลงในวารสาร Signal Transduction and Targeted Therapy เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2023



สรุปให้เห็นว่าปัญหา Long COVID ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกจำนวนมากนั้น ได้รับการศึกษากลไกพยาธิกำเนิด พบว่าเกิดได้จากทั้งการคงค้างของไวรัสหรือชิ้นส่วนไวรัสในร่างกาย, การเกิดกระบวนการอักเสบอย่างต่อเนื่อง, การทำงานผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด, การเกิดภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง, และ/หรือการเสียสมดุลของจุลชีพในร่างกาย



กลไกข้างต้นส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ตามมาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือระบบสืบพันธุ์



ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาหนทางที่จะรักษาความผิดปกติต่างๆ เหล่านั้นในผู้ป่วย Long COVID ซึ่งคงต้องมีการติดตามกันต่อไป



