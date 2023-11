เปิดตัว ‘MeSpace’ ผู้นำตลาดห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่าอันดับหนึ่งในไทย เทรนด์ล่าสุดที่มาในคอนเซ็ปต์ More Space MeSpace พร้อมเผย 5 ปัจจัยที่ MeSpace ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

เปิดตัวแบรนด์บริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่านอกบ้าน นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีสเปซ เซลฟ์ สโตเรจ จำกัด ชูคอนเซ็ปต์ ‘More Space MeSpace ปลอดภัย ง่าย สะดวก’ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง ที่มีโซลูชันให้เลือกหลากหลายตามความต้องการมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ห้องเก็บของส่วนตัวขนาด XXS-XXL, ล็อกเกอร์, ตู้นิรภัย, ห้องเก็บไวน์, บริการรับ-ส่ง-เก็บของผ่านแอปพลิเคชัน ฯลฯ ที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่ประสบปัญหาพื้นที่ใช้สอยในที่พักมีจำกัด ตอกย้ำภาพผู้นำอันดับหนึ่งด้านบริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่าในไทย ภายในงานได้รับเกียรติจาก อิมยาดา เรือนภู่ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเพจ แมวบิน นักจัดระเบียบบ้าน ร่วมแชร์ข้อดีในการมี MeSpace เป็นทางเลือกในการจัดเก็บของ โดยมีเซเลบฯ นักธุรกิจคนดัง อาทิ ปัทมวดี เสนาณรงค์, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, ณชา จึงกานต์กุล, ณิชชา บุญญากร และ สวินณา ดาโลดม ร่วมงานด้วยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบรับเทรนด์การเติบโตของธุรกิจ Self Storage ในอนาคตและทำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “JWD Store It” ให้เป็น “MeSpace” โดยเราต้องการรีเฟรชภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความโดดเด่นเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายและเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ปัจจุบัน MeSpace เจาะ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนที่อาศัยในบ้านหรือคอนโดแต่ต้องการพื้นที่เก็บของมากขึ้น และ กลุ่มนักธุรกิจ แม่ค้าออนไลน์ หรือ เจ้าของบริษัทที่ต้องการเก็บสต๊อกสินค้า อุปกรณ์ ตลอดจนเอกสารสำนักงานต่างๆ ทั้งนี้จากการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในเมืองที่พบว่าตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขนาดห้องเล็กลง เช่น คอนโดฯ 1 ห้องนอน เดิมมีขนาด 65 ตร.ม. ปัจจุบันเหลือพื้นที่เพียง 28 ตร.ม. ทำให้เกิดความต้องการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการพื้นที่จัดเก็บของเพิ่มขึ้นทางด้าน ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีสเปซ เซลฟ์ สโตเรจ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน มีสเปซ เปิดให้บริการครอบคลุมทั้งใน กรุงเทพฯ, ภูเก็ต และ พัทยา รวม 9 สาขา และภายในต้นปี 2567 มีแผนเปิดสาขารัชดา-พระราม 9 ซึ่งเป็นสาขาที่ 10 เรียกได้ว่า MeSpace เป็นผู้ให้บริการที่มีพื้นที่ให้บริการมากที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทย รวมกว่า 28,000 ตร.ม. โดย 5 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดความต้องการพื้นที่เก็บของนอกบ้าน ได้แก่ 1) การเติบโตของเมือง 2) การทำงานที่บ้าน 3) การสะสมสิ่งของ 4) การย้ายบ้านหรือปรับปรุงบ้าน 5) การเติบโตของธุรกิจขายของออนไลน์ โดยเป้าหมายของ MeSpace คือ ต้องการทำให้การใช้ชีวิตในเมืองเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น!! เพราะเราเข้าใจในวิถีชีวิตคนเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด จึงเสนอบริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่านอกบ้าน ด้วย 3 จุดแข็งและกลยุทธ์หลักที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ MeSpace บริษัทผู้นำอันดับหนึ่งด้านบริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่าในประเทศไทย ได้แก่ 1) Convenience: สะดวกสบาย ใกล้บ้านด้วยจำนวนสาขาที่มากที่สุดในประเทศไทย 2) Flexible Solutions: มีโซลูชันพื้นที่เก็บของที่หลากหลายให้เลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณ ตั้งแต่ห้องเก็บของหลากหลายขนาด ตู้ล็อกเกอร์ ห้องเก็บไวน์ ห้องเก็บของนิรภัย และ ตู้รับฝากของอัตโนมัติ เริ่มต้นเพียง 499 บาท/เดือน (เช่าขั้นต่ำ 1 เดือน) พร้อมบริการรับ-ส่งของเพื่อนำมาเก็บในพื้นที่เก็บของ ผ่านแอปพลิเคชัน CloudRoom รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการขนย้ายพร้อมติดตั้งด้วยผู้เชี่ยวชาญ, บริการจัดเก็บ-แพ็ก-ขนส่ง สำหรับธุรกิจ SME และ 3) Worry-free Care: มั่นใจด้วยการดูแลระดับพรีเมียมในพื้นที่จัดเก็บ ติดระบบปรับอากาศทุกสาขา ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และแพ็คเกจประกันภัยที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ รวมถึงการออกแบบห้องเก็บของที่คำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานห้องเก็บของระดับสากลด้าน จวง-อิมยาดา เรือนภู่ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเพจแมวบิน นักจัดระเบียบบ้าน กล่าวว่า การมีบริการพื้นที่ให้เช่าเก็บของใช้ส่วนตัวถือเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนในยุคนี้ เพราะทุกวันนี้หลายๆ บ้านช่างเก็บ ช่างสะสม และหวงของไม่ยอมทิ้ง ทำให้บ้านรก บ้านไม่น่าอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทางเพจเจอมากับลูกค้าของเรา การมีบริการให้เช่าห้องเก็บของจึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคนี้มากๆ ไม่เพียงแต่เก็บของทั่วไป การเช่าพื้นที่เก็บของยังเอื้อต่อคนทำธุรกิจ เพราะมีที่รองรับสินค้า จวงมองว่า “พื้นที่เก็บของส่วนตัวให้เช่าก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 แต่ดีกว่ามาก เพราะมีคนดูแลให้เป็นอย่างดี และพร้อมทุกเมื่อที่จะให้เราได้สามารถเข้าไปจัดการกับข้าวของที่เราฝากไว้ได้ 24 ชั่วโมง ถ้ามองเรื่องความคุ้มค่าคือไม่ต้องลงทุนหลักล้านเพื่อซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้มีพื้นที่จัดเก็บข้าวของ แต่ฝากของไว้กับห้องเก็บของคือมีคนดูแล ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือ MeSpace ตอบโจทย์ในเรื่องพื้นที่ให้เช่าเพื่อรอการตัดสินใจ ตัดใจทิ้งไม่ได้ จวงจะแนะนำลูกค้าว่าให้ลองปล่อยข้าวของต่างๆ วางความทรงจำต่างๆ ที่ยังไม่อยากทิ้งไปเก็บไว้ที่ MeSpace ถ้าเวลาผ่านไปเกิน 3 เดือน 6 เดือนแล้วคุณไม่คิดถึงของนั้นๆ ก็ถือว่าของนั้นไม่จำเป็นต้องมีในชีวิตคุณ ทาง MeSpace ก็จะมีบริการส่งไปบริจาคให้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่เป็น “ที่ทดลองใจ” ของคุณได้ด้วยในขณะที่เซเลบริตี้ที่มาร่วมเปิด MeSpace ต่างประทับใจกับหลากหลายบริการที่ตอบโจทย์มากๆ ช่วยคลายกังวลให้คนทำธุรกิจอย่าง ปัทมวดี เสนาณรงค์ เผยว่า ด้วยความที่ปรางทำธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะ และในช่วงเทศกาล เช่น ฮาโลวีน สงกรานต์ คริสต์มาส จะมีพร็อพที่ใช้แบบแค่ปีละครั้ง การมีบริการห้องเช่าเก็บอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วนช่วยให้ง่ายกับการทำงาน สามารถแยกประเภทของใส่เป็นกล่องๆ ได้ ที่ MeSpace Self Storage คือมีห้องที่ตอบโจทย์ในการเก็บของ การแยกมาเก็บไว้ก็ช่วยให้ออฟฟิสเราเป็นระเบียบมากขึ้น แนะนำเลยค่ะสำหรับคนรักไวน์อย่าง สวินณา ดาโลดม กล่าวว่า ที่บ้านจะเก็บไวน์ที่ดื่มประจำและไวน์สะสม ราคาหลักหมื่นไปจนถึงแสน แน่นอนว่าไวน์สะสมเราก็ไม่เปิดดื่มอยู่แล้ว เราจะเก็บอย่างดีในตู้แช่ไวน์ที่รักษาอุณหภูมิและควบคุมความชื้น แต่พอนานเข้าทั้งไวน์สะสมและไวน์สำหรับดื่มก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นว่าไวน์ล้นตู้ เพราะไวน์สะสมกินพื้นที่ในตู้ไวน์ที่มีจำกัด จนไวน์สำหรับดื่มต้องออกมาอยู่ข้างนอกตู้โดยปริยายทำให้ไม่ได้รับการเก็บในอุณหภูมิที่ดี และการที่ MeSpace มีบริการ Wine Bank ให้เช่าตู้เก็บไวน์โดยเฉพาะตอบโจทย์และรู้ใจคนรักและสะสมไวน์มากๆส่วน จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา บอกว่า เราเป็นคนที่มีของใช้ส่วนตัวเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา หนังสือ หรือเสื้อผ้าสำหรับออกงาน จุ๋ยเป็นคนรักของ ไม่ชอบขายต่อ การเก็บให้เป็นที่เป็นทางจึงจำเป็นมาก เหมือนเป็นห้องเก็บของย่อมๆ ของเรา ที่สำคัญคือมีบริการรับ-ส่ง-เก็บของผ่านแอปพลิเคชัน CloudRoom เพราะเหมือนเรามีห้องเก็บของอยู่ในมือ สามารถกดแอปได้ง่ายผ่านมือถือแบบเลือกได้เลยว่าจะเก็บของใช้ของเราไว้อย่างไร เช่น กล่องก็มีให้เลือกหลายขนาด หรือใครอยากเก็บเสื้อผ้า ก็มีกล่องแขวนเสื้อให้เลือกเก็บด้วย Me Space เลยตอบโจทย์มากๆ ค่ะปิดท้ายด้วย ณิชชา บุญญากร บอกว่า ตามหาที่ที่มีบริการให้เช่าห้องเก็บของมานานแล้ว เพราะมิ้นต์เป็นคนมีของเยอะ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ นาฬิกา หรือ กระเป๋าแบรนด์เนม บางทีเราเดินทางไปต่างประเทศนานๆ เลยอยากมีที่สำหรับเก็บของมีค่าให้อยู่ในที่ปลอดภัยและอุณหภูมิเหมาะสม เคยติดต่อไปที่บริการให้เช่าตู้เซฟธนาคารก็ไม่มีที่ไหนว่าง จนได้มาเจอบริการห้องเช่าเก็บของที่ MeSpace คือตอบสนองความต้องการของมิ้นต์เลยย.. เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัย มีประกันภัย แถมเป็นพื้นที่ติดแอร์ มั่นใจที่จะเก็บของแบรนด์เนมต่างๆ และอีกเรื่องคือตอนนี้มิ้นต์มีไลฟ์ขายของ ซึ่งมีทั้งของตัวเอง และของที่คนอื่นฝากขาย ทำให้ของกองรวมกันไปหมด บางทีก็หาไม่เจอ ถ้าเรามาเช่าห้องเก็บของที่ MeSpace จะเป็นการจัดระเบียบสินค้าไปในตัว อะไรที่รอคิวไลฟ์เราจะได้มาเก็บที่นี่ก่อน วางใจได้เลยค่ะพิเศษสุดกับโปรโมชันแรงสุดของปี เปิดตัว MeSpace สำหรับลูกค้าใหม่ ลดทันที 50% ทุกเดือน (สูงสุด 12 เดือน)ไม่กำหนดระยะเวลาเช่าขั้นต่ำ ระยะเวลา 8 พ.ย. 66 – 29 ธ.ค. 66 เงื่อนไขสำหรับการเช่ารายเดือนเท่านั้น, จ่ายล่วงหน้าเท่านั้น, นำของเข้าเก็บภายใน 29 ธ.ค.66, จำกัด 1 สิทธิ์ 1 ครั้ง, สามารถใช้ได้กับ MeSpace ทุกสาขา, ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรฯ อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้, ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสด, เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าที่สนใจติดต่อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-710-4088 และ mespace-selfstorage.co.th