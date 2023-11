สงสัยอดีตดาราเด็ก "อีวาน เอลลิงสัน" ดับเพราะเสพยาเกินขนาด หลัง 15 ปีก่อนพี่ชายตายด้วยสาเหตุเดียวกัน

แหล่งข่าวของ TMZ เผยว่ามีการพบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติดที่บ้านของผู้เสียชีวิต ในซานเบอร์นาร์ดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย อีวานเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยวัย 35 ปีอดีตนักแสดงเด็กที่มีผลงานในหนัง และซีรีส์หลายเรื่องถูกพบหมดสติอยู่ในห้องนอน ซึ่งพ่อของเขายอมรับว่าลูกชายเคยต้องต่อสู้กับยาเสพติดในอดีต แต่อาการก็ดีขึ้นในช่วงหลังๆ นี้อีวาน เอลลิงสัน เป็นที่รู้จักดีจากบทบาทในหนัง "My Sister's Keeper" ซึ่ง คาเมรอน ดิแอซ รับบทนำ เขายังรับบทเป็นตัวละคร ไคล์ ฮาร์มอนใน “CSI: Miami” เป็นเวลาสามปีอีวาน เริ่มทำงานในฮอลลีวูดเมื่ออายุเพียง 13 ปี เคยแสดงทั้งใน “General Hospital,” “Titus,” “Mad TV,” “Bones,” “24” และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นก็ยังมีบทบาทในหนังอย่าง “Letters from Iwo Jima” “Rules of the Game” และ “Walk the Talk”“ผมไม่เคยมีประสบการณ์ในวัยเด็ก แบบเดียวกันกับเพื่อน ๆ เลย” เขาบอกกับ Philippine Star ในปี 2009 “ไม่เคยมีเวลากับเพื่อนมากนัก แต่ก็รู้สึกว่าวัยเด็กของตัวเองเป็นเรื่องที่เจ๋งมาก ได้อยู่กับการทำสิ่งที่ผมรัก ผมไม่เสียใจเลยเพราะได้ค้นพบความหลงใหลในการแสดงตั้งแต่เนิ่นๆ”อย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาจะออกจากธุรกิจการแสดงในปี 2010 เพราะไม่มีผลงานการแสดงมานานหลายปีแล้วนอกจากนั้นดูเหมือนว่าครอบครัว เอลลิงสัน จะส่งเสริมให้ลูก ๆ เป็นดาราอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากตัวของ อีวาน แล้ว พี่ชายทั้ง 3 คนของเขา คือ ออสติน, ไรอัน และ อิริค เอลลิงสัน ก็ต่างมีงานในวงการบันเทิงกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ครอบครัว เอลลิงสัน ได้เคยเจอกับเรื่องเศร้ามาแล้ว เมื่อ ออสติน พี่ชายของ อีวาน ต้องมาเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในปี 2008 ด้วยวัย 25 ปี ไปก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งคน