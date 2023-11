สยาม ทาคาชิมายะ อิมพอร์ตแบรนด์ดัง ANTEPRIMA เปิด “ANTEPRIMA 30th Anniversary Pop up Store” อวดโฉมคอลเลคชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปี ครั้งแรกในประเทศไทย

ห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม นำกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ดังจากอิตาลีที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น ANTEPRIMA (แอนทิพรีม่า) มาเปิด “ANTEPRIMA 30th Anniversary Pop up Store” อวดโฉมคอลเลคชั่นฉลองครบรอบ 30 ปี “Shine in the Light, Glow in the Dark” ครั้งแรกในประเทศไทย!! พร้อมกระเป๋า 3 รุ่นพิเศษ “LUCCHETTO” ที่มีรูปทรงและฟังก์ชั่นน่าสนใจ กระเป๋ารูปสัตว์ ANIMALE-POODLE และ ANIMALE-PANDA รวมถึงกระเป๋าโชว์เดอร์แบคและกระเป๋ามินิจากคอลเลคชั่น STANDARD ในสีใหม่ที่กำลังมาแรง ให้คนรักกระเป๋าดีไซน์เก๋ได้เลือกชมและจับจองเป็นเจ้าของ พร้อมโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษ ระหว่างวันนี้ -10 พฤศจิกายน 2566 ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามANTEPRIMA คือแบรนด์กระเป๋าที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 ณ ประเทศอิตาลี โดยสตรีชาวญี่ปุ่น Izumi Ogino (อิซูมิ โอกิโน่) ด้วยคอนเซปต์หลักในการออกแบบที่เน้นความสง่างามไร้กาลเวลาและสไตล์ร่วมสมัย ซึ่งเพียง 5 ปีหลังการก่อตั้ง แบรนด์ ANTEPRIMA ได้เปิดตัวที่ Milano Moda Donna (มิลาโน โมด้า ดอนนา) งานแฟชั่นโชว์ที่แฟชั่นนิสต้าทั่วโลกเฝ้าติดตาม ทำให้อิซูมิเป็นดีไซน์เนอร์สตรีชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ร่วมงานในมิลาน คอลเลคชั่น และในปีเดียวกันนั้นเธอได้นำเสนอ ANTEPRIMA WIREBAG กระเป๋าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการนำเส้นลวดชนิดพิเศษซึ่งมีความนิ่ม ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา มาถักด้วยมืออย่างประณีต จนกลายเป็นไอเทมสุดฮิตทันทีที่วางจำหน่ายครั้งแรกใน พ.ศ.2541 ก่อนจะกลายเป็นกระเป๋าไอคอนนิกของแบรนด์ที่มีการเพิ่มสีสันมากมาย สร้างสรรค์เป็นรูปทรงหลากหลายในคอลเลกชั่นใหม่ ๆ ของแต่ละฤดูกาลจนถึงปัจจุบันซึ่งมาถึงวันนี้ ANTEPRIMA มอบความสง่างามและสไตล์อันร่วมสมัยให้กับสุภาพสตรีทั่วโลกมาแล้วกว่า 3 ทศวรรษ โดยได้รับได้รับความนิยมทั้งในมิลาน ฮ่องกง และโตเกียว ด้วยเอกลักษณ์ในการออกแบบที่ผสมผสานงานคราฟต์เข้ากับวัสดุสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดในการสร้างสรรค์ “ความแตกต่าง” (Contrast) อย่างลงตัวในทุกชิ้นงาน จึงเป็นแบรนด์ที่มอบความประทับใจให้กับคนรักกระเป๋าทั่วโลกมาอย่างยาวนาน“ดีไซน์ที่งดงามและทันสมัยของ ANTEPRIMA รังสรรค์ขึ้นจากคีย์เวิร์ดสำคัญคือ ‘ความแตกต่าง’ เช่นการใช้เส้นลวดพิเศษที่เป็นวัสดุสมัยใหม่มาผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะของงานถักคุณภาพสูงทำให้กระเป๋าดูมีความหรูหรา เลอค่า หรือหากมีการใช้วัสดุที่แวววาว ดิฉันก็จะเสริมวัสดุเนื้อด้านเข้าไปด้วย ซึ่งความขัดแย้งกันระหว่างเส้นลวดที่ดูล้ำสมัยและการถักมือแบบดั้งเดิมของ ANTEPRIMA WIREBAG ก็สะท้อนความเป็น ANTEPRIMA ได้ดีที่สุด อีกทั้งความยืดหยุ่นของกระเป๋า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษและมีเสน่ห์เพราะรูปทรงแบบออริจินัลจะเปลี่ยนไปตามสิ่งของที่ผู้ใช้ใส่ลงไปในกระเป๋า ยิ่งใช้งานนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งสะท้อนคาแรคเตอร์ของผู้ใช้” อิซูมิ โอกิโน่ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและสร้างสรรค์ของแบรนด์ เผยถึงแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่เธอตั้งใจก็คือ การมอบความสุขให้กับผู้หญิงทุกคนที่ใช้โปรดักส์ของ ANTEPRIMAป๊อปอัพ สโตร์ ครั้งนี้พิเศษที่การนำเสนอคอลเลคชั่นฉลองครบรอบ 30 ปี “30th ANNIVERSARY: Shine in the Light, Glow in the Dark” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก้าวสู่ยุคใหม่ของ ANTEPRIMA ผ่านดีไซน์คลาสสิคที่แปลกใหม่ โดยนำคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี 2023-2024 มาผสานเข้าด้วยกัน โดยเป็นการจับเอาจุดเด่นของกระเป๋า WIREBAG รุ่น STANDARD MINIATURA มาเพิ่มความน่าสนใจด้วยธีม “Glow in the Dark” ใช้โซ่ทองประดับไข่มุกเรียงร้อยเป็นคำว่า “LOVE” หรือความรัก บนกระเป๋า พร้อมลูกเล่นแสงไฟนีออนที่ส่องประกาย สื่อความหมายถึง “ความหวัง” ที่ดีไซเนอร์เปรียบเป็นดั่ง “ความสามารถในการมองหาแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด” เพื่อสื่อสารว่า ANTEPRIMA มองเห็นคุณค่าของความรักเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางสู่อนาคต โดยมีไข่มุก 30 เม็ดสื่อถึงจำนวนขวบปีแห่งการเดินทางของแบรนด์ โดยกระเป๋ารุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีนี้ นำ 3 สีที่เป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ มาจับคู่กับแสงนีออนในเฉดสีที่เข้ากัน โดยสีเงิน Argento มาพร้อมโซ่ประดับไข่มุกกับแสงนีออนสีขาว, สีเทา Khakigento มาพร้อมโซ่ประดับไข่มุกกับแสงนีออนสีขาว และสีดำ Nero มาพร้อมโซ่ประดับไข่มุกกับแสงนีออนสีแดง โดยกระเป๋าทุกใบจะถูกบรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อช่วยเก็บรักษากระเป๋าให้สวยและสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบถึงมือผู้เป็นเจ้าของสำหรับอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่พลาดไม่ได้คือ “ANIMALE” กระเป๋าลวดถักรูปสัตว์ที่เก๋และมีสไตล์ไม่ซ้ำใคร หนึ่งในซีรีส์อันเป็นเอกลักษณ์ของ ANTEPRIMA โดยครั้งนี้ทางแบรนด์ได้นำ “ANIMALE-POODLE” กระเป๋าที่โดดเด่นด้วยรูปใบหน้าสุนัขพันธุ์พูเดิ้ลทอยกับดวงตากลมโตน่าเอ็นดู และ “ANIMALE-PANDA” กระเป๋ารูปหมีแพนด้าสุดน่ารัก ที่ยกขบวนครอบครัวแพนด้ามาโปรยเสน่ห์ให้หลงรัก ตั้งแต่กระเป๋าสะพายขนาดเล็ก จนถึงกระเป๋าทรงสามมิติที่สามารถใส่ของได้อย่างหลากหลายและตอบโจทย์ทุกการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีอีก 2 คอลเลคชั่นน่าสนใจ ทั้งคอลเลคชั่น “STANDARD” กับสีใหม่ที่กำลังมาในคอลเลคชั่น FW 3-24 ซึ่งมีมาให้เลือก 3 รุ่นคือ STANDARD MINI 045 กระเป๋าสะพายสายโซ่ใบเล็กที่เหมาะกับทุกโอกาส และ STANDARD MINI 6T1 กระเป๋ามินิรุ่นคลาสสิก สะพายง่าย และ STANDARD TOTE BAG มาในสีใหม่ที่รับประกันความถูกใจ รวมถึงคอลเลคชั่น “LUCHETTO” กระเป๋าลวดถักทรงสี่เหลี่ยมคางหมู โดยรุ่นนี้ออกแบบให้มีช่องใส่ของรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ด้านใน จึงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของได้มากขึ้นพบกับ “ANTEPRIMA 30th Anniversary Pop up Store” ได้ที่ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม พร้อมรับของขวัญสุด Exclusive และคูปองเงินสดมูลค่าสูงสุด 2,000 เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 และที่ห้างสยาม ทาคาชิมายะ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE @SiamTakashimaya#########ข้อมูลเพิ่มเติมชื่อแบรนด์ ANTEPRIMA หมายถึง "Before Debut" หรือ “ก่อนการเปิดตัว” ในภาษาอิตาเลียนซึ่งสะท้อนแนวคิดและชีวิตการทำงานของอิซูมิ ผู้ก่อตั้งแบรนด์และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่เชื่อว่า “ผู้หญิงเราสามารถนำเสนอและสร้างสรรค์อะไรก็ได้ไม่สำคัญว่าจะมีอายุเท่าไหร่” เนื่องจากอิซูมิเริ่มเส้นทางดีไซเนอร์และสร้างสรรค์แบรนด์ในวัย 39 ปีในขณะที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบมาก่อน แรงบันดาลใจของเธอจึงเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟ ท้าทายและตื่นเต้นดังที่เธอเน้นย้ำว่า “คอนเซ็ปท์ของแบรนด์คือความสง่างาม ความเฉลียวฉลาด ความมั่นใจ ความภูมิใจในความเป็นผู้หญิงที่สนุกและมีความสุขในการใช้ชีวิต”ประวัติดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์อิซูมิ โอกิโน่ (IZUMI OGINO) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและสร้างสรรค์ของ ANTEPRIMA เกิดและเติบโตในโตเกียว ก่อนย้ายไปอยู่ที่ฮ่องกงในช่วงปี 1980s และสร้างตัวในฐานะผู้ค้าปลีกที่มุ่นเน้นในการสร้างแบรนด์อิตาเลียนในเอเชีย ความสนใจที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเธอคือ แก่นแท้ของ ‘ความเป็นผู้หญิงที่มีความสนใจในความหรูหราที่อยู่เหนือกาลเวลาและสไตล์ที่ร่วมสมัย’ ซึ่งนำไปสู่การเดินทางข้ามโลกไปยังมิลานที่ ANTEPRIMA ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1993 เพียงแค่ 5 ปี ANTEPRIMA ได้เปิดตัวที่ Milano Moda Donna ทำให้อิซูมิเป็นดีไซน์เนอร์สตรีชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ร่วมงานในมิลาน คอลเลคชั่น ในปีเดียวกันก็ได้มีการเปิดตัวสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นตำนานของ ANTEPRIMA นั่นคือกระเป๋า WIREBAG ทำให้ปี 1998 เป็นปีที่สำคัญสำหรับทั้ง ANTEPRIMA และอิซูมิ