สยาม ทาคาชิมายะ เปิด ANTEPRIMA 30th Anniversary Pop up Store

ห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม เตรียมเปิดกระเป๋า ANTEPRIMA (แอนทิพรีม่า) แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นด้วยเอกลักษณ์ของกระเป๋าที่ผสมผสานงานคราฟต์เข้ากับวัสดุสมัยใหม่ชนิดพิเศษจนออกมาเป็นชิ้นงานอันโดดเด่น สร้างความประทับใจให้กับคนรักกระเป๋ามาแล้วทั่วโลก พบกับกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดประจำฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาวปี 2023 – 2024 พร้อมคอลเลคชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีของแบรนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Shine in the Light, Glow in the Dark” และยังมีความพิเศษกับกระเป๋ารุ่น ANIMALE กระเป๋าถักขึ้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ สุดน่ารัก พร้อมกระเป๋า 3 รุ่นน่าสนใจ ทั้ง “LUCCHETTO ” กระเป๋าคอลเลคชั่น WIREBAG สุดคลาสสิคที่ออกแบบให้มีรูปทรงและฟังก์ชั่นที่เหมาะแก่การใช้งาน นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าโชว์เดอร์แบคและกระเป๋ามินิรุ่น STANDARD ยอดนิยมในสีใหม่ที่กำลังมาแรง ให้คนรักกระเป๋าดีไซน์เก๋ได้เลือกชมและจับจองเป็นเจ้าของ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และที่ห้างสยาม ทาคาชิมายะ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE @SiamTakashimaya