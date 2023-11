งานสยองใจกลางสยาม สามวันปลุกผีป่วนเมืองกว่า 3 แสนคน!!

ปิดสยามสแควร์ หลอนกัน 3 วันเต็ม สำหรับอิเวนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกของไทยปักหมุด Landmark ใจกลางกรุงเทพฯ รับเทศกาล “ฮาโลวีน”ความยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นโดยคลื่นวิทยุ Flex 104.5 ที่มีหัวเรือใหญ่ผู้ก่อตั้ง และMD จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ “สำนักงานทรัพย์สินจุฬา” และ “DV8” ที่ใจป้ำ! ลงทุนกว่า 30 ล้านบาท เนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็นดินแดนสุดหลอน พร้อมกิจกรรมสุดหลอนแน่นตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566งานนี้ Flex 104.5 เนรมิตรสยามสแควร์ในงาน “SIAM HALLOWEEN 2023” ให้กลายเป็น GHOST CITY ที่เต็มไปด้วยผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวที่ครีเอทคอสตูมผีๆหลากสไตล์เต็มพื้นที่สยามสแควร์ พร้อมผู้บริหารของคลื่น Flex 104.5 นำทีมด้วยพี่อ้อม พิยดา และเหล่า เอฟ เจ ของคลื่น Flex 104.5 ไม่ว่าจะเป็น เฟิร์น นพจิรา , ต้น อาชว์ , เซน เมจกา , ณ ณภัทร , พลัสเตอร์ ภัทร์นิธิ และ ภีม ธนบดี ที่แปลงร่างแต่งผีมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความหลอนครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมหลอนๆมากมาย อาทิ “ฟรีคอนเสิร์ตผี” กับศิลปินกว่า 100 ชีวิต ที่เปลี่ยนสยามฯเป็นสถานที่จัดมิวสิกเฟสติวัลขนาดใหญ่ กับศิลปินหลากหลายค่าย ที่มาโชว์การแสดงแบบไม่มีกั๊ก รวมถึงแสงสีเสียงจัดเต็ม! เริ่มต้นกันที่วันแรก กับเวที Block K Stage สนุกกับเหล่าศิลปินสุด POP! Bamm , HYBs , Slapkiss , Yin/War/Bonz/Promp , Pixxie ต่อกันที่วันที่สอง สยองกับศิลปินแต่งผี Sarah Salola , Serious Bacon , Only Monday , Jeff satur , LAZ1 และการจับไมค์ของ P’ JEEP & Friends ที่ขนเพลงเพราะๆมาโชว์กว่า 2 ชั่วโมง เต็มอิ่มและประทับใจกันไปทั้งงาน ปิดท้ายกับวันสุดท้ายที่ศิลปินยังคงแน่นเวที ทั้ง Marcta , YourMOOD , Whal & dolph , Tytan , PERSES และ Proxieส่วนทางฝั่ง Idol Stage ก็ขนศิลปินมาล้นเวที เริ่มที่วันแรก ZOLAR , Ringpopz , เต๋า ทัศนัย CORNBOI , LEMONY , PLAN B , PUN และ P’ JEEP & Friends มาถึงวันที่ 2 ALALA , Firzter + Monica , SOBBOY , Purplecat และ THE7 และวันที่สามก็ทำสยามแทบแตก เพราะเหล่าไอดอลมากันเพียบ ทั้ง SHERRY , The Rube , TAMP , Puimekster , Film Film + Kanoom , Seya , bXd และ DVI กับเพลงฮิตที่จะทำให้แฟนๆได้หวีด กรี๊ดแบบสุดเสียงสำหรับคอหนังสยองขวัญก็ได้กรี๊ดกันสุดเสียงกับไฮทไลท์ภาพยนตร์ “ธี่หยด” รอบพิเศษกับเรื่องราวสุดสะพรึงที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงสู่ความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์ รวมถึงภาพยนตร์หลอนอีก 7 เรื่อง ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความหลอนไม่ว่าจะเป็น “ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ” , “พี่มาก พระโขนง” , “4 แพร่ง” , “บอดี้ ศพ#19” , “เพื่อนที่ระลึก” , “5 แพร่ง” และ “ลัดดาแลนด์” ซึ่งแต่ละเรื่องการันตีความขนลุกขนพอง กับบรรยากาศรอบตัวที่ทำให้ทวีความน่ากลัวเพิ่มอีก 2 เท่าสำหรับสายแดนซ์ก็สนุกสุดเหวี่ยงไปกับ “แรนดอมแดนซ์ผี” พร้อมแขกเซอร์ไพรส์อาทิ ไอซ์ พาริส ที่มาร่วมออกสเต็ปสร้างเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นทั้งสยามสแควร์ และยังมีไฮไลท์สําคัญ กับกิจกรรมแต่งตัวกับคอนเซ็ปต์ “อยากอวดดีให้แต่งผี แต่ถ้ากลัวผีแต่งขาว” ลุ้นรับ “เงินปากผี” กลับบ้าน ที่ Horror Tree และของรางวัลอีกมากมายรวมกว่า 1 ล้านบาท!ส่วนสายฟู้ดดี้บอกเลยว่า “จุใจ” อิ่มพุงกาง กับ “ตลาดมืด” แหล่งรวมของกินจากร้านดังที่มาในธีมผีเก๋ๆ และมีเมนูสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น! อย่าง “Molto Gelato” โซนช้อปปิ้ง “Ghost street” สุด Hip ที่เอาใจสาย Art Toy กับไฮไลท์จาก “Motmo Studio (หมดโม่ สตูดิโอ)” และร้าน “ไลลาอมูเลต” ที่ขนเครื่องรางสายมูมาเปิดตัวในงาน รวมถึงตู้ถ่ายรูปธีมอัลบั้ม Scarlet ของ Doja Cat ให้ถ่ายกันแบบฟรีๆ“SIAM HALLOWEEN ปิดสยามมันส์สยอง” ครบรสความสนุก หวีดกรีดร้องจนไม่มีเสียงกลับบ้าน เจอดีกันตลอด 3 วันเต็ม พร้อมเปลี่ยนสยามให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สร้างความประทับใจจนแฟนๆเรียกร้องให้จัดขึ้นต่อไปในทุกๆปี