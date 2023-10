“หมอคิม  นพ.กิตติธัช สินพิพัฒน์พร” ฉลอง  4 ความสำเร็จของ La Ferly Clinic ในงาน Beyond Excellence

“อยากให้ทุกคนรักตัวเอง ด้วยการดูแลตัวเอง ให้ดูดี และมีสุขภาพแข็งแรง” ความคิดเริ่มต้นของหมอคิม หรือ นพ. กิตติธัช สินพิพัฒน์พร ในการก่อตั้ง La Ferly Clinic (ลา เฟอร์ลี่ คลินิก) ที่วันนี้ได้มีการจัดงาน Beyond Excellence ฉลอง 4 ความสำเร็จ ของ La Ferly Clinic ในครั้งนี้คือ1. ลา เฟอร์ลี่ คลินิก เปิดกิจการก้าวเข้าสู่ปีที่ 42. เปิดให้บริการสาขาที่ 3 คือ สาขาบางนา3. ตอบรับคำเชิญ รับตำแหน่ง KOL trainer จาก คุณนาดิ้รชา ปาทาน รองประธานกรรมการบริษัท K.N.A. Inter Pharma Co.,Ltd. บริษัทจัดจำหน่าย สารเติมเต็ม Filler HA ยี่ห้อ Hyabell (ไฮยาแบล) และ Variofill (วาริโอฟิล) ที่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาว่าเป็นสารเติมเต็ม ชนิดฉีดสำหรับแก้ไขข้อบกพร่องทางผิวหนังบริเวณสะโพกจาก อย. ได้มาร่วมงานและมอบตำแหน่ง นี้ด้วยตัวเอง4. โปรแกรม J-Plasma ได้รับรางวัล Best Face and Body Firming Treatment จากแคมเปญ Vogue Beauty Awards 2023 จาก Vogue Thailandโดยในงาน ได้มีการพูดคุยถึงที่มาของการก่อตั้งคลินิก ทิศทางการดำเนินงาน ตามด้วยการอัพเดทนวัตกรรมและเทคนิคความงามทางการแพทย์ จากเนเธอร์แลนด์ ที่คุณหมอคิมได้นำมาเผยแพร่ให้แพทย์ไทยนำไปใช้ สำหรับการสร้างรูปร่างแบบนาฬิกาทรายได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ในงานยังมี ดารา, เซเลป, นางงาม, สื่อมวลชน อาทิ คุณอิ่ม วีรศักดิ์ ชุณหจักร, คุณหนุ่ม ประเสริฐ เจิมจุติธรรม กูรูนางงาม, คุณแอน ชนิตา สุภาพันธุ์, คุณนิ่ม เจ้าของเพจล่า, อาจารย์บาส เจ้าของ Cen cute studio, ขวัญ ปิ่นทิพย์ รองนางสาวไทยปี 2016, กรุ๊ป มิสแกรนด์จันทบุรี 2023, ปั้นหยา มิสแกรนด์สระแก้ว 2023, จีจี มิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2024 มาแชร์ประสบการณ์ดี ๆ จากการเข้าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผ่านการดูแลจากคุณหมอคิม พร้อมทั้งแย่งกันจองคิวในการเข้าโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์สะโพก เพื่อหุ่นนาฬิกาทราย ทันทีภายในงาน นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและสมกับฉายาที่ว่า ลา เฟอร์ลี่ คลินิก คือ คลินิกที่ได้รับการยอมรับและยกให้เป็นเบอร์ต้นของคนทุกวงการจริง ๆ