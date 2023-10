ช็อก!! "แมทธิว เพอร์รี่" จาก Friends เสียชีวิตแล้ว

TMZ รายงานข่าวเศร้าว่า แมทธิว เพอร์รี่ หนึ่งในดาราจาก 'Friends' เสียชีวิตแล้วโดยแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ยืนยันข่าวดังกล่าว ว่ามีคนพบร่างไร้วิญญาณของ แมทธิว เพอร์รี่ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ต.ค. ที่บ้านแห่งหนึ่งในแอลเอ ข่าวระบุว่าเขาจมน้ำตาย โดยแหล่งข่าวของ TMZ ระบุว่า เพอร์รี ถูกพบในอ่างจากุซซี่ที่บ้าน และตามรายงานแจ้งว่าไม่พบยาเสพติดในที่เกิดเหตุแต่อย่างใดเพอร์รี มีชื่อเสียงมากที่สุดจากบท แชนด์เลอร์ บิง ในซิทคอมยอดนิยมในยุค 90 ซึ่งฉายนานถึง 10 ซีซั่นนอกจากนั้น เพอร์รี ยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ 'Fools Rush In,' 'The Whole Nine Yards,' 'Three to Tango,' 'The Kid,' '17 Again,' 'Getting In อย่างไรก็ตามเขาแทบไม่มีผลงานการแสดงออกมาเลยในระยะหลังแม้จะมีบุคลิกดูสนุกสนาน แต่ แมทธิว ต้องทนทุกข์จากปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ทั้งการติดยา, แอลกอฮอล์ รวมถึง ยาแก้ปวดโดยเฉพาะ เขาติด Vicodin มานานหลายปี โดยระหว่างถ่ายทำ 'Friends' เขาต้องเข้าและออกจากสถานบำบัดหลายครั้ง