“แอ็คมี่ DoubleDeep” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) คนไทย 1 เดียวใน 3 จากบุคคลระดับโลก

จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาของฝรั่งเศส และองค์กรรับรองคุณภาพในระดับสากล โดยที่ผ่านมาผมได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินยุคใหม่ และการเทรดในตลาดทุนระดับโลกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ผมมีความเข้าใจและชำนาญมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพตัวจริง สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีที่นอกจากจะเป็นนักร้องนำวงร็อค DoubleDeep ที่มีซิงเกิล “Bitcoin (ฝันใหม่)” เป็นผลงานเพลงสร้างชื่อที่โดนใจนักเทรดมากมายทั่วประเทศแล้ว ก็ยังเป็น CEO ของบริษัทฟินเทค BITNANCE ที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินดิจิทัลยุคใหม่และเป็นเทรดเดอร์ที่มีแฟนเทรดมากในประเทศอีกต่างประเทศด้วยชื่อเสียง ความรู้ความสามารถที่มีจึงไปเข้าตาโดยมีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีก 2 คนที่ได้รับปริญญาในสาขาการเงิน คือ “Dr. Dalia Hazem Gmaik Khorshid” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Beltane Financial อดีตผู้ก่อตั้งและประธานของ MASAR Financial Advisory & Eagle Capital for Financial Investment และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนของรัฐบาลอียิปต์ เป็นบุคคลแรกที่กำหนดกฎหมายด้านการลงทุนของอียิปต์ โดยเป็นสตรีชาวอาหรับ 1 ใน 5 คนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในรัฐบาลอียิปต์และ “Dr. Moataz Kandil” ประธานบริษัท Fortescue Future Industries ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dubai Green Fund ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึงเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ First Capital Group Holdingโดยมหาวิทยาลัย European International University, EIU-Paris นี้ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส มีบุคคลชื่อดังระดับโลกที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย และ “แอ็คมี่ DoubleDeep” หรือ “วรวัฒน์ นาคแนวดี” ก็เป็นหนึ่งใน 3 บุคคลในปีนี้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน ซึ่งก็ได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ แอ็คมี่ เป็นอย่างมากทั้งนี้ทาง European International University, EIU-Paris ได้ทำการคัดเลือกปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนในสังคมในการนำเอาความรู้ความสามารถในศาสตร์วิชาการด้านที่ตนมีความรู้ความสามารถนั้น ๆ มาใช้ได้ในชีวิตจริง และประสบความสำเร็จขั้นสูงจนถือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมเลื่อมใสดำเนินรอยตามและประสบความสำเร็จในชีวิตได้แอ็คมี่ DoubleDeep ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญให้แก่ภาคการเงินของประเทศ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างทฤษฎีการเทรดเพื่อการอยู่รอดและทำกำไรจากตลาดโลกอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้แก่ทั้งองค์กรและชุมชนในวงกว้าง ซึ่งเข้ากับหลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดเลือกบุคคลที่เป็นเลิศในด้านการเงินอย่างแท้จริง ทำให้เขาสมควรได้รับรางวัลยกย่องอันทรงเกียรตินี้ทั้งนี้ Ky. Col. Prof. Dr. Edward Roy Krishnan Founder & Director General มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) ได้กล่าวถึงแอ็คมี่-DoubleDeep ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งนี้ว่า“มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป มีความชื่นชมในไหวพริบด้านการเงินในระดับนานาชาติของ ดร.วรวัฒน์ เขาเป็นหนึ่งในบุคคลกลุ่มแรก ๆ ของโลกที่ศึกษาเรื่องราวด้าน Fintech, Cryptocurrency, Blockchain และมีหลักฐานความสำเร็จเชิงประจักษ์จากการได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย โดยเฉพาะการมีส่วนขับเคลื่อนโลกการเงินทั้งด้านการลงทุน สร้างพันธมิตร และยังให้คำปรึกษาในธุรกิจการเงินกับบริษัทระดับโลกหลายแห่ง ทำให้เขากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการเทคโนโลยีการเงินอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการลงทุนจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ร่วมมือกับ TransEuro Group องค์กรระดับโลก ที่มีสำนักงานอยู่ในดูไบ มุมไบ โซล และซูริค นี่เป็นตัวอย่างของ ดร.วรวัฒน์ ด้านความสามารถในการทำงานกับนานาชาติ มีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจในวงการการเงิน และมีสายตาที่เฉียบคมในการมองหาโอกาสการทำกำไรในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก”ทั้งนี้ในวันรับปริญญา ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บัณฑิตทุกคนขึ้นพูดแสดงความรู้สึกถึงการที่ได้รับคัดเลือกในวันนั้น โดย แอ็คมี่ DoubleDeep ได้เผยความรู้สึกว่า“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงินโดยมีอุดมการณ์ว่าไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใด และได้จัดตั้งองค์กร Traderist เพื่อให้เป็นชุมชนนักเทรดที่มีความแข็งแรง พร้อมส่งเสริมการยกระดับชีวิต Logic & Mindset ของบุคคลทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น การได้รับปริญญาในครั้งนี้จึงเหมือนเป็นรางวัล และเครื่องการันตีความรู้ความสามารถของผมที่ตอบแทนการทำงานเพื่ออุทิศตนในด้านการเงินมากว่า 10 ปี และต่อยอดอุดมการณ์ออกไปสู่ผู้คนอีกเป็นจำนวนมากให้มีความเชื่อมั่นและมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักลงทุนที่ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สำหรับอนาคต พร้อมกันนี้ผมยังมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านการเงินและการลงทุนด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย เพื่อก้าวสู่ตลาดการลงทุนในระดับโลกอย่าง ไม่หยุดยั้งอีกด้วย”