สหภาพนักแสดง "ห้าม" สมาชิกแต่งแฟนซีฮาโลวีน Barbie, Star Wars, Marvel ย้ำห้ามช่วยสตูดิโอโปรโมตผลงาน

SAG-AFTRA ออกแนวทางปฏิบัติในการแต่งกายวันฮาโลวีนที่เข้มงวดสำหรับสมาชิก ด้วยการ "สั่งห้าม" สมาชิกแต่งตัวเป็นตัวละครยอดนิยมจากหนัง และซีรีส์ดัง ไม่ว่าจะเป็น The Adam Family, Barbie, Star Wars, Marvel และอื่น ๆซึ่งการแต่งแฟนซีดังกล่าวจะเป็นการโปรโมตผลงานของบริษัทผู้สร้างคือ พันธมิตรผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ ที่ประกอบไปด้วย Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios and Warner Bros., ABC, CBS, FOX and NBC), Netflix, Apple TV และ Amazon นั่นเองSAG-AFTRA ยังแนะนำให้สมาชิกแต่งตัวเป็น ผีดิบ, ซอมบี, แวมไพร์ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกชัดว่ามาจากผลงานเรื่องใด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับช่วงเวลาแบบนี้มากกว่าแน่นอนว่าหลายคนงงกับประกาศดังกล่าว"นี่เรื่องตลกใช่ไหม?" แมนดี้ มัวร์​แสดงความเห็นบน IG ว่าเรื่องนี้ไร้สาระ และเสียเวลา “เดี๋ยวนะ SAG-AFTRA นี่มันสำคัญยังไง? เราขอให้คุณเจรจาโดยสุจริตในนามของเรา ผู้คนจำนวนมากในทุกด้านของอุตสาหกรรมนี้เสียสละอย่างมากเป็นเวลาหลายเดือน กลับไปที่โต๊ะและหาข้อตกลงที่ยุติธรรมเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับไปทำงานได้ดีกว่า”