ฉลอง 21 ปี “ไนน์เอ็นฯ” จัดฟรีคอนเสิร์ต “Nineentertain Birthday Festival 21st Anniversary”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฉลองครบรอบ 21 ปี รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งออกอากาศทางช่อง 9 กด 30 จัดฟรีคอนเสิร์ต MCOT x SIAM PARAGON present “Nineentertain Birthday Festival 21st Anniversary” ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 15.00-22.00 น. ณ พาร์คพารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนพบกับกองทัพศิลปิน นักแสดงชื่อดังมากมาย อาทิ กลัฟ คณาวุฒิ, มิน พีชญา, นุ๊ก-ปาย,ไดร์ม่อน-บอส, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, Yes Indeed, 4 June, The Terrace Vibe, Zom Marie, PERSES, TIGGER, Praesun, paiiinntt, Proo Thunwa, DIDIxDADA, bamm, PiXXiE, วง Rooftop,แอลลี่, 4 MIX, F.HERO, BNK48, ทอมมี่, ซี-นุนิว, เกรซ กาญจน์เกล้า, แกรนด์ กรณ์ภัสสร, LYKN (ไลแคน) , เพิร์ธ ชิม่อน, นนน, คริส พีรวัส, Marc Tatchapon, YourMOOD, QRRA, Prem, Puimekster (ปุยเมฆ), CEKKI (เค้ก), วง SLAPKISS, THI-O & TUTOR, วง foolstep ฯลฯ ที่พร้อมมาสร้างความสนุก สร้างความสุข แบบอันลิมิต 7 ชั่วโมงเต็ม โดยงานนี้ อสมท เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงขอเชิญชวนแฟนรายการ ผู้สนับสนุน และพันธมิตรทำบุญร่วมกัน โดยการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำไปเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่หน้างาน หรือ โอนเข้าบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-รวมน้ำใจคนบันเทิง เลขที่บัญชี 067-213510-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดาเตรียมวอร์มร่างกายให้หนัก เตรียมจัดระบบเสียงให้แน่น ปักหมุดจอยร่วมกัน #9entbd21st