“แอน-จักรพงษ์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 นำสุดยอดสารคดีชื่อดัง “My King ในหลวงของเรา” นำมาออกอากาศทาง JKN18 Top News

​ตุลาคมเดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยได้วนกลับมาอีกครั้งถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ความทรงจำยังตราตรึงอยู่ในหัวใจ ในวาระครบรอบ 7 ปี ของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 “แอน-จักรพงษ์” ซีอีโอแห่ง JKN น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำสุดยอดภาพยนตร์สารคดียิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ "My King ในหลวงของเรา" กลับมาออกอากาศอีกครั้งบนหน้าจอทีวี พร้อมแจกฟรี! Box set ของสะสมทาง สถานีโทรทัศน์ JKN18 Top News​ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจ สำหรับ “แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำคัญในการเป็นผู้อำนวยการสร้างผลิตงานภาพยนตร์สารคดี "My King ในหลวงของเรา" และยังเป็นคนไทยคนแรกคนเดียวที่นำเรื่องราวพระราชประวัติเผยแพร่จนโด่งดังไปทั่วโลกด้วยประสบการณ์ที่เป็นเจ้าแม่ตลาดคอนเทนต์งานนี้ คุณแอน-จักรพงษ์ ถึงกับบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปด้วยตัวเองถึงเมืองนิวยอร์กในการดีลงานกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก สร้างสรรค์สุดยอดภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ขึ้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชประวัติที่สะท้อนถึงอัครผลงานแห่งพระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้านของพระองค์ พร้อมความประทับใจจาก 66 นักเขียนกิตติมศักดิ์ระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “วิชาแห่งพระอัจฉริยภาพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ประทับในหัวใจ” ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของนักเขียนกิตติมศักดิ์แต่ละท่านที่ได้รับการตกผลึกพลังแห่งการเรียนรู้จากพ่อของแผ่นดินสารคดี "My King ในหลวงของเรา" ออกอากาศช่อง เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก กว่า 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งให้เสียงภาษาไทยโดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นผู้บรรยายเสียงภาษาไทยและขับร้องเพลง โดยสารคดีชุดนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวว่าด้วยพระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมชาติ ดนตรี การถ่ายภาพ ศิลปกรรม ภาษาวรรณกรรม กีฬา ศาสนาในฐานะองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา การเป็นนักประดิษฐ์ นักพัฒนาการศึกษา และทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มของประชาชนถ่ายทอดผ่านสารคดี ไม่เพียงให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายรอบด้าน ยังบอกเล่าที่มาของแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปจนถึงวิธีการมองปัญหาที่ทำให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมนี้ ทาง “แอน-จักรพงษ์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนำสารคดี "My King ในหลวงของเรา" เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระปรีชาสามารถทั้ง 9 ด้านกลับมาฉายอีกครั้ง พร้อมแจกภาพยนตร์สารคดีหายาก เพื่อเก็บสะสมและรำลึกถึงพระองค์ ฟรี!! ให้กับประชาชนคนไทย สามารถติดตามรับชมกันได้ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ JKN18 Top News เวลา 22.20 น.