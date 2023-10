ทีซีแอล จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “เอ็กซ์คลูซีฟ ดินเนอร์ปาร์ตี้ กับ ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์”

TCL (ทีซีแอล) ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค และแบรนด์ทีวีอันดับสองของโลก จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “เอ็กซ์คลูซีฟ ดินเนอร์ปาร์ตี้ กับ ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” พรีเซนเตอร์แบรนด์ทีซีแอล เพื่อตอบแทนลูกค้าทีซีแอลเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 19 ปี ในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมผู้โชคดีจากแคมเปญ TCL Xperience Time to Go Big Surprise จำนวน 150 คนร่วมดินเนอร์ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจอห์นนี่ หยี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ทีซีแอล (TCL) แบรนด์ทีวีอันดับ 2 และแบรนด์ทีวีขนาด 98 นิ้วอันดับ 1 ของโลก เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 ซึ่งในปีนี้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 42 ปี และหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่สามารถผลิตโทรทัศน์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง โดยแบรนด์ทีซีแอลมีตลาดกว่า 160 แห่งทั่วโลก และในโอกาสที่ทีซีแอลได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 19 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและตอบแทนลูกค้าของทีซีแอล จึงได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “เอ็กซ์คลูซีฟ ดินเนอร์ปาร์ตี้ และพบกับ ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” Exclusive Dinner Party and meet Pong Nawat โดยผู้โชคดี จากการซื้อสินค้าในช่องทางต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ รวม 200 คน ของแคมเปญ TCL Xperience Time to Go Big Surprise ร่วมดินเนอร์สุดหรูบนเรือพร้อมใกล้ชิดซุปเปอร์สตาร์ และ พรีเซนเตอร์แบรนด์ทีซีแอล อย่าง ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์อีกด้วย“สำหรับกิจกรรมสุดพิเศษในค่ำคืนนี้นอกจากผู้โชคดีทั้ง 200 ท่าน จะได้รับประสบการณ์สุดประทับใจ ดินเนอร์ พร้อมใกล้ชิดซุปเปอร์สตาร์อย่าง ป้อง ณวัฒน์แล้ว ภายในงานก็มีลูกค้า และ พันธมิตรธุรกิจของทีซีแอลมาร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 19 ปี และผมอยากจะขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านที่ให้การตอบรับทีซีแอลมาเป็นอย่างดีและให้ความเชื่อมันในคุณภาพของสินค้าและบริการจากเรา เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกคนและนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกท่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสะดวกสบายขึ้นครับ”ด้าน ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ พรีเซนเตอร์แบรนด์ทีซีแอล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ทีซีแอล แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่ครบรอบ 42 ปี และ ครบรอบ 19 ปีในประเทศไทย และตลอด 1 ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับเกียรติให้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ ผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีซีแอลจริง บอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ทีซีแอลมีคุณภาพสูง ดีไซน์สวย ราคาจับต้องได้ ที่สำคัญช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย มอบประสบการณ์ที่ดีให้อย่างมาก“กิจกรรมวันนี้เป็น เอ็กซ์คลูซีฟ ดินเนอร์ปาร์ตี้ บนเรือ มีผู้โชคดีจากทางบ้านที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ TCL Xperience Time to Go Big Surprise จากการซื้อสินค้าในช่องทางต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ รวม 200 คน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ทีซีแอลเขาจัดยิ่งใหญ่ตอบแทนลูกค้าสุดๆ และสำหรับรางวัลใหญ่ รถ ALL NEW GWM TANK 500 มูลค่า 2,500,000 บาท ที่จะจับรางวัลในครั้งต่อไปช่วงเดือนมกราคม ปีหน้า ใครที่อยากได้รีบซื้อสินค้าทีซีแอลที่ร่วมรายการ แล้วร่วมแคมเปญลุ้นรับรางวัลใหญ่กันนะครับ” ป้อง ณวัฒน์ กล่าวสำหรับการร่วมแคมเปญเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ทีซีแอลที่ร่วมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ลงบนใบเสร็จ และถ่ายรูปเพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของทีซีแอล โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเก็บใบเสร็จที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ชื่อ - สกุล ของผู้ที่ได้รับรางวัลต้องตรงกับบัตรประชาชน เพียงเท่านี้ ก็มีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่ รถ ALL NEW GWM TANK 500 มูลค่า 2,500,000 บาททั้งนี้ การจับรางวัลใหญ่แบ่งเป็นสองครั้ง โดยครั้งที่ 1 จับฉลากผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Live Streaming บน Facebook Page: TCL Electronics ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยของรางวัลที่จับฉลากในครั้งที่ 1 ได้แก่ ล่องเรือสุดหรู Dinner on Cruise และกิจกรรมทางออนไลน์รวม 200 รางวัล และรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า 19 รางวัล ได้แก่ TCL TV ขนาด 98 นิ้ว รุ่น C735 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 199,990 บาท TCL เครื่องปรับอากาศ FreshIN Series ขนาด 12,000 BTU จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,990 บาท รวมมูลค่า 62,970 บาท TCL ตู้เย็น Side by Side จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 21,990 บาท รวมมูลค่า 109,950 บาท TCL เครื่องซักผ้า Wash and Dry จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท รวมมูลค่า 199,000 บาทส่วนการจับรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 2 ลุ้นรางวัลใหญ่ รถ ALL NEW GWM TANK 500 มูลค่า 2,500,000 บาท จะจัดขึ้นโดยการ Live Streaming ผ่าน Facebook page ช่องทาง : TCL Electronics ในวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิจับรางวัล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 รายชื่อจะถูกนำไปลุ้นต่อในการจับรางวัลครั้งที่ 2 ด้วยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อ หากติดต่อไม่ได้ภายใน 7วัน จะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด ข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก https://www.tcl.com/th/th/news/TCL-Xperience-Upgrade