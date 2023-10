“กิ๊ก มยุริญ" ชวนชมบูธ “Better Group” กับนวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจร!! ในงาน (EnwastExpo) “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า”

ร่วมสร้างสีสันภายในบูธที่ยกโมเดลนวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจร!! มาให้ชมกันถึงที่ในงาน Environmental and Waste Management Expo 2023 (EnwastExpo) ณ บูธ “Better Group”( P 14) Hall 6 อิมแพคเมืองทองธานีกลุ่มบริษัทเบตเตอร์ กรุ๊ป โดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) “BWG”, บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) “ETC”, บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) “AKP”, บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด “BWC” และบริษัท เบตเตอร์ มี จํากัด “BME” ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการของเสียในทุกประเภท ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และเข้าเยี่ยมชมบูธ "Better Group" โดยมีคุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทเบตเตอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับนอกจากนี้ภายในบูธยังมีกิจกรรมความบันเทิงให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ ถ่ายภาพ Photo Booth, กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัล โดยมีคุณ “กิ๊ก” มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ มาร่วมสร้างสีสันภายในบูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงาน และแฟนคลับมารอชมความน่ารักของคุณ “กิ๊ก” จนแน่นบูธ Better Group (P14) Hall 6 อิมแพค เมืองทองธานี