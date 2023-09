เตรียมพบกับ "กิ๊ก มยุริญ" ร่วมแจกต้นแคคตัส จาก “เบตเตอร์ กรุ๊ป” ในงาน “แสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย”

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป โดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) “BWG”, บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) “ETC”, บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) “AKP”, บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด “BWC” และบริษัท เบตเตอร์ มี จํากัด “BME” ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจร ที่ทุกคนรอคอย กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ!! สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 (บูธ P 14) Hall 6 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีสำหรับงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย หรือ Environmental and Waste Management Expo 2023 (EnwastExpo) “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนในฐานะเจ้าภาพร่วมจากองค์กรภาครัฐที่กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ภายในงาน “EnwastExpo” ท่านจะได้พบกับทุกทางออกในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รวบรวมเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกว่า 100 บริษัท จากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป (Better Group) ได้จัดแสดงนวัตกรรมด้านการจัดการของเสียแบบครบวงจรมาให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ภายในบูธ (P 14 Better Group) อาทิ ร่วมสนุกกับเกมส์ Waste Journey, ถ่ายภาพ Photo Booth และกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% เมื่อสั่ง Order ภายในงาน นอกจากนี้ ในวันที่ 4 ต.ค. 66 เวลา 10.30 น. – 13.30 น. คุณ “กิ๊ก” มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ จะมาร่วมแจกต้นแคคตัส ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนชมบูธ Better Group ตามเงื่อนไขของบริษัทฯร่วม “ขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” กับงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย “EnwastExpo” พร้อมสัมผัสที่สุดของนวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจร!! จาก “เบตเตอร์ กรุ๊ป” ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 (บูธ P 14 Better Group) ณ Hall 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี