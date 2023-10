เดือดไปกับคนถึก ‘จอห์น ซีน่า’ ใน “Freelance จ็อบระห่ำ คนถึกระทึกโลก”

เมื่อเขาได้รับการติดต่อให้ไปเป็นบอดี้การ์ดให้กับนักข่าวสาวขาลุย แคลร์ เวลลิงตัน (อลิสัน บรี) ที่เพิ่งจะได้คิวสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับ เวเนกาส ผู้นำจอมเผด็จการสุดโฉดแห่งอเมริกาใต้ได้สำเร็จ แต่ทันทีที่ขึ้นเครื่องเดินทาง วินาทีที่ล้อแตะพื้น สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อจู่ๆทั้งประเทศได้เกิดรัฐประหาร กระสุนปลิวว่อนมาจากทุกทิศทุกทาง ทำให้ทั้งสองต้องหาทางรอดออกจากแดนเถื่อนที่เต็มไปด้วยห่ากระสุนนี้ไปให้ได้ พร้อมมันส์ไปกับจ็อบระห่ำกับ การแง้มแฟ้มส่องความเดือดที่ไม่ควรพลาด ที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ระเบิดความมันส์โดยผู้กำกับ Taken พร้อมสร้างตำนานใหม่ให้ผู้ชมระทึกอีกครั้งได้ตัวพ่อหนังแอ็กชัน “ปิแอร์ โมเรล” ที่เคยฝากวิสัยทัศน์ความระห่ำมาแล้วใน TAKEN มารับหน้ากำกับความระอุบนหน้าจออีกครั้ง หลังจากผ่านการทำงานกับนักแสดงสุดเก๋าอย่าง เลียม นีสัน มาแล้ว ครั้งนี้ก็ถึงเวลาโคจรมาร่วมงานกับนักแสดงพันธุ์ถึก จอห์น ซีน่า ที่รับรองได้ว่าคนดูจะได้พบกับความกับความระทึกตลอดทั้งเรื่องและเต็มไปด้วยการระเบิดภูเขาไฟเผากระท่อมอย่างแน่นอนจอห์น ซีน่ากลับการมารับบทนำในหนังแอ็กชันโคตรระห่ำที่คอหนังคิดถึงสำหรับซูเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนมวยปล้ำและคอหนังอย่าง จอห์น ซีน่า งานนี้ขอกลับมารับบทลุยแหลกอีกครั้ง หลังจากห่างหายบทดุเดือดแบบนี้มานาน โดยเจ้าตัวได้พูดถึงผลงานแจ้งเกิดในวงการหนังอย่าง The Marine และครั้งนี้กับ Freelance นับว่าเป็นการกลับมารับบทที่ใกล้เคียงกับภาพยนตร์ดังกล่าว ซึ่งเสมือนเป็นการสานต่อบทที่นักแสดงสุดถึกคนนี้เคยทำไว้“เมื่อยี่สิบปีก่อนผมเคยเล่นหนังเรื่อง The Marine....ผมอยากกลับไปเล่นอะไรแบบนั้นอีก”ฝ่าดงเผด็จการ ณ โคลอมเบีย “สาดกระสุน ระเบิดสะพาน ขี่ม้าเดือด” รวมมหึมาความมันส์เอาใจคอหนังบู๊บอกเลยว่าภารกิจนี้มีแต่คำว่า เดือด เดือด และเดือด! Freelance จะพาทุกคนฝ่าเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศเผด็จการแห่งอเมริกาใต้ ด้านทีมงานยกกองถ่ายไปเนรมิตความมันส์ถึงประเทศโคลอมเบีย ซึ่งในประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการ นอกจากนี้ยังจุใจไปด้วยซีนแอ็กชันสุดระอุ ครบเครื่อง ทั้งการฝ่าห่ากระสุนของสองตัวละครในเรื่อง และยังมีฉากไฮไลต์ทีเด็ดอย่างการขี่ม้า ซึ่งงานนี้นักแสดงคนถึกอย่าง จอห์น ซีน่า ขอลงทุนควบม้าเองอีกด้วย